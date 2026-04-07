“Huir es de cobardes”: María Teresa Barán se aferra al cargo pese a las fuertes críticas

Mientras afuera del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se registraba una manifestación de reclamo por mejores condiciones de atención médica en los hospitales públicos, en el marco del Día Mundial de la Salud, y se solicitaba su renuncia, la titular de la cartera, María Teresa Barán, fue tajante al ser consultada si consideraba dejar el cargo debido a las regulares críticas en su contra.

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“Yo creo que huir de las crisis es de cobardes. Voy a seguir trabajando para que el sistema de salud de Paraguay pueda mejorar todo el tiempo”, afirmó, minimizando además el motivo de las protestas al señalar que, según su conocimiento, eran movilizaciones por otras causas y no necesariamente relacionadas a salud pública y contra su gestión.

La “valentía” de Barán, de permanecer en el cargo, contrasta con la realidad de los pacientes, que denuncian innumerables carencias en los hospitales públicos de todo el país y deben costear de su propio bolsillo insumos y medicinas que el Estado no garantiza.

Barán justifica la falta de equipos y mantenimiento

En una entrevista con ABC TV, tras la presentación de la Campaña de Inmunización contr el Virus Sincitial Respiratorio, Barán intentó deslindar responsabilidades sobre situaciones indignantes que se están dando en los servicios del Ministerio de Salud, como el uso de mobiliario improvisado para cirugías en el Instituto de Medicina Tropical (IMT) y la crónica falta de medicamentos, algunos esenciales que están en falta desde hace tiempo y amenazan la vida de los pacientes.

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La ministra argumentó que los procesos del Estado son lentos. No obstante, la falta de insumos, medicamentos y equipos básicos no es una situación “fortuita” de hace unas semanas, sino el resultado de una desidia prolongada que obliga al personal médico a improvisar para no suspender cirugías y tratamientos vitales y, a los pacientes a realizar millonarios gastos de bolsillo.

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La gestión de Barán es cuestionada por reaccionar solo cuando los casos son denunciados a la prensa o se vuelven virales en redes sociales, desde que inició su administración en agosto del 2023. Sin embargo, el mantenimiento de equipos y el abastecimientos de fármacos, no debería depender de pedidos de último momento, sino de una planificación que la actual administración no ha sabido ejecutar.

Infraestructura: obras que no avanzan vs. nuevos hospitales

La ministra, en su intento por engrandecer las inversiones del Estado, resaltó -una vez más- los grandes hospitales que el gobierno de Santiago Peña ejecutó o tiene en proceso de ejecución, centrando su discurso en las millonarias inversiones financiadas por Itaipú, el BID y Taiwán. Sin embargo, al ser consultada sobre los hospitales que requieren de inmediata inversión edilicia y trabajos de infraestructura que están estancados, admitió no conocer la cantidad exacta de obras paradas actualmente.

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Mientras, estas grandes construcciones que el Gobierno viene ejecutando son calificadas por la ciudadanía y los gremios de salud como “cascarones vacíos”, debido a que no cuentan con el presupuesto para personal especializado ni con el equipamiento necesario para funcionar.

La ministra admitió que las necesidades son “infinitas” y los recursos “limitados”, una frase que para los pacientes se traduce en falta de camas y medicamentos.