Senadores “huyen como ratas” para no tratar “1 día libre” por cumpleaños

Por falta de quórum en pleno debate, el Senado postergó el proyecto de ley “Que Establece el Día de Licencia Laboral Remunerada por cumpleaños para Trabajadores del Sector Privado y Funcionarios Públicos” siendo su principal impulsor Colym Soroka (ANR).

En tono de burla el titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez (ANR, HC) dijo que sus colegas huyeron como ratas para no tocar el tema.

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El proyecto original establece: un día libre pago anual por cumpleaños, la aplicación a trabajadores del sector privado y funcionarios públicos y la posibilidad de tomar el día en la fecha exacta, o el siguiente día hábil.

Si el empleador no concede el día debe pagar el equivalente a una jornada laboral. Además, contemplaba que instituciones públicas con regímenes especiales pudieran adaptar la norma.

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La Comisión de Legislación, presidida por Derlis Maidana (ANR, HC) pidió la aprobación con modificaciones. El legislador planteó excluir de la ley a las Micro , pequeñas y medianas empresas (hasta 10 personas) conforme la ley N° 4457/2012.

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Durante el debate, Soroka leyó un dictamen que desmentía que su proyecto sea inconstitucional.

Por la legislación de DD.HH., Mario Varela (ANR) dijo que tenían dictámenes a favor y en contra.

“El cumpleaños no es un derecho laboral”, dice HC

Sin embargo, el cartimo bajó línea en contra cuando Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que un día libre en cumpleaños no era una reivindicación laboral, dijo que este proyecto quita competitividad y productividad al trabajador y a todo el Paraguay . Agregó que ya están los beneficios como la licencia para maternidad y paternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo, y licencia por enfermedad. Recalcó que en el sector público hará que el contribuyente pague por un día libre.

Cuando Soroka iba a responder a Chase, el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez dijo en tono de burla que sus colegas “huyeron como ratas” y pidió la verificación del quórum con solo 21 parlamentarios presentes.

El principal impulsor del proyecto es el senador Colym Soroka (ANR) y tiene el respaldo firmado por Celeste Amarilla (PLRA), Lilian Samaniego (ANR, CR), Walter Kobylanski (CN), Yolanda Paredes (CN), Rafael Filizzola (PDP), Eduardo Nakayama (Ind) y Arnaldo Samaniego (ANR, CR).