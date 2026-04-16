Caso Rivas: Latorre dice que “reflexionarán” en mesa directiva la convocatoria al Fiscal General

Convenientemente para su correligionario Hernán Rivas, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre se mostró particularmente “cuidadoso” ante el pedido de convocar al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, alegando supuestamente no querer “abrir la puerta” a presiones a la justicia.

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“En este caso hasta puede sonar atractiva la posibilidad de convocar al fiscal general y y ejercer algún tipo de disuasión con respecto a una cuestión puntual, pero esa es una situación que debe ser bien estudiada porque abre la puerta a que en otras condiciones también de manera cuasi directa el poder político se involucre en el proceso de la justicia”, planteó Latorre.

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Es llamativo el “recelo por la justicia” en el caso de Hernán Rivas, ya que los cartistas en este periodo por ejemplo crearon la llamada “Comisión Garrote” para perseguir a enemigos, a donde convocaron para presionar a fiscales y autoridades de entes ante causas abiertas.

“Es importante hacer una reflexión y yo les anticipo que esta reflexión la voy a hacer con la mesa directiva como lo hemos hecho cada vez que se ha planteado una solicitud de convocatoria por parte de los compañeros”, sostuvo.

Las supuesta “preocupación” espontánea por la institucionalidad tampoco es creíble desde el momento que fue el cartismo el que ubicó y sostuvo lo más que pudo a impresentables ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y para colmo, de manera reincidente.

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En su momento sostuvieron a presuntos traficantes de influencias a través del JEM, como fue el caso del difunto senador cartista Óscar González Daher (Caso Audios), el propio Hernán Rivas, por el cual Latorre votó para que sea miembro del JEM en el periodo pasado cuando era diputado y el último, el caso del exdiptuado cartista Orlando Arévalo (actualmente en Fuerza Republicana), que se vio forzado a renunciar por el caso conocido como “La mafia manda”.

Finalmente, Latorre que en 2022 votó para llevar a Rivas al JEM, ahota tampoco puede segurar que este sea abogado, y reconoció que al menos la “percepción general” es que hay dudas.

Si es o no abogado “es una cuestión que tiene que dirimir la justicia. Yo no fui compañero de él (en la facultad), yo no soy abogado, entonces yo no puedo de decir si es o no eh abogado”, dijo.