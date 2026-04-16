Plantean “convocatoria urgente” ante Diputados por posible “traidor” al Fiscal General del Estado

“Nosotros pedimos mediante una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) que se convoque de manera urgente al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado tiene que decidir, él tiene que definirse. ¿Va a traicionar a los suyos o los va a proteger?“, mencionó el diputado Raúl Benítez sobre el principal motivo de su pedido.

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El legislador remarcó que esperan que el Fiscal General del Estado confirme claramente ante el Congreso sobre la presunta amenaza de Rivas a una fiscal y sobre todo, que no le tiemble la voz a la hora de proteger a Fiscal ante una amenaza grave.

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Remarcó que lo de la amenaza trasciende a Rivas, ya que el mensaje de fondo aquí es si el Ministerio Público permitirá o no que sus fiscales sean presionados, recordando que algunos incluso fueron asesinados, como es el caso de Marcelo Pecci.

“Nosotros no podemos dar un mensaje de impunidad, no solamente por la carga o por la impunidad que puede tener Hernán Rivas. Sino que cuando la Fiscalía no protege a los suyos, le manda un mensaje a los políticos y le manda un mensaje a los mafiosos, a los narcotraficantes. ¿Cuál es el mensaje? Que no importa lo que le hagan a los fiscales que se le investigan. Porque total, el mismo fiscal general del Estado no va a tomar carta en el asunto", dijo.

El pedido debe ser considerado por la mesa directiva de Diputados y eventualmente aprobado por el pleno. Al respecto, Benítez insistió que es urgente, sobre todo porque “Emiliano Rolón tiene que ponerse los pantalones y decidir de qué lado de la historia está: Está del lado de los suyos o está del lado de los inescrupulosos y de los mafiosos”.

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No tienen constancia ni que haya ido a universidad de “garaje”

El diputado Raúl Benítez, uno de los que mediante pedidos de informes indagó fuertemente el caso del presunto título falso de abogado del senador cartista Hernán Rivas, señaló que no solo no se pueden encontrar compañeros del legislador, sino incluso hasta ahora no tienen evidencia de que físicamente haya existido su universidad.

“Nosotros no solamente no tenemos pruebas de que Hernán Rivas haya sido estudiante. Hasta hoy nosotros no hemos conseguido pruebas de que efectivamente la facultad físicamente haya existido. No, yo no conozco una sola imagen de un aula de esa facultad”, sostuvo.

Además, atendiendo que Rivas prometió presentar en el Congreso a sus supuestos compañeros y docentes, Benítez adelantó que es probable que lleve a gente con similares títulos dudosos, ya que sospechan que la Universidad Sudamericana en la que supuestamente se recibió, creen que operó como una “fábrica de títulos falsos”.

“No es un dato mío, están en el sistema del Ministerio de Educación (MEC). Una lista de más de 200 posibles compañeros de Hernán Rivas. Estamos hablando una universidad que nada más y nada menos es sospechosa de hacer una fábrica de títulos falsos”, sostuvo.