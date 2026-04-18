Debatirán en audiencia pública posible reforma al mecanismo para medir el ajuste de salario mínimo

La senadora Yolanda Parades informó que el próximo jueves en la sala sesiones del Senado pretenden debatir en audiencia pública su proyecto de ley “que modifica varios artículos de la Ley 213/93 Código del Trabajo’ sobre el salario mínimo y reestructura la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasam)“, justo cuando está en controversia el hecho de que el reajuste que se daría este año desde el Ejecutivo sería solo de G. 61.000.

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Diversos gremios de trabajadores se quejan de que el cálculo actual establecido por ley es falso e insuficiente, afirmando que si el reajuste fuese riguroso con la realidad, el salario mínimo debería de ser de G. 7.614.000 y no los G. 2.899.048 actuales.

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“Ese proyecto lo que quiere es analizar con la gente y escucharle al Banco Central (del Paraguay) y compañía, porqué el dictamen del BCP es la base para que Conasam supuestamente fije nuevos montos, esa discusión lo que quiero tener”, dijo la proyectista.

A inicios de este mes, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunciaron que por su parte están en fase de revisión de los mecanismos que definen el incremento del salario mínimo legal, por lo que habrá que ver si hacen su planteamiento ya para el eventual debate de esta iniciativa, que recién está en su primer trámite en el Senado.

Paredes había mencionado que su propuesta es que el cálculo del salario mínimo no se vea fijado solo por parámetros económicos como Índice de Precios al Consumidor (IPC),sino que sea también un instrumento de justicia social, redistribución del ingreso y garantía de equidad.

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Entre los puntos que siguiere incluir en la ley para el cálculo mencionó: