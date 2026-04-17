Aguilera: Rivas personifica la impunidad para los “chanchos de HC” y alarma a los empresarios

El diputado opositor Diosnel Aguilera señaló que además de representar la “impunidad” que otorga el cartismo a sus averiados, es “inmoral e ilegal” que el senador cartista Hernán David Rivas siga siendo legislador aunque sea con “permiso”.

Lea más: Para no echarlo, cartismo protege a Hernán Rivas con ilegal permiso como senador

“Rivas es protegido por ser chancho del chiquero de Honor Colorado y si algo les interesa la imagen de la Cámara, no puede estar un día más en el Senado”, afirmó.

Remarcó que debe ser echado y de ninguna manera corresponde que se lo blinde con un permiso que no está contemplado en la Constitución Nacional y, peor aún, “el permiso es una protección a alguien que cometió un delito y constituye un acto inmoral e ilegal".

Por otra parte, también se mostró crítico al fuerte pronunciamiento contra el gobierno de Santiago Peña hecho ayer por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), donde reprocharon el populismo, prebendarismo y menoscabo a la institucionalidad en este gobierno.

Lea más: Feprinco fustiga al Gobierno por “prebendario” y “populista” ante crisis de finanzas públicas

“El extenso pronunciamiento señala todos los males que venimos denunciando desde la oposición desde el inicio de este gobierno. Cuando de repente salen a hablar me parece hasta un acto de cinismo, pues desde hace 70 años vienen financiando a los candidatos del Partido Colorado y lo siguen haciendo hoy, ahora que les está por tragar a ellos se asustan de su propio monstruo", cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin eximir al gobierno de Peña, tampoco quiso indultar de su cuota de culpa al sector empresarial, al que reprochó ser en parte cómplice de la situación del país.

"Con el silencio, cuando les conviene, fueron cómplices de los hechos de corrupción que está carcomiendo la República; siendo miembro activo del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) nunca denunciaron los robos descarados, por ejemplo" y para más “muchos empresarios se volvieron ricos con este gobierno, accediendo por medios torcidos a las licitaciones públicas”, criticó.