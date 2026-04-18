Independiente al “Pato Donald” que elija la ANR, ambos son el modelo corrupto que venceré, dice Sole

Soledad Núñez, candidata a intendenta de la coalición “Unidos por Asunción”, que de manera inédita aglutina a los principales partidos de oposición con representación parlamentaria, afirmó que sin importar quién sea el candidato del Partido Colorado, va a ganar porque ambos representan lo mismo, el sistema corrupto que mantiene secuestrado y hundido a Asunción.

Lea más: Asunción está en total abandono y tenemos que cambiar, señala Sole

“A los dos les vamos a ganar, porque yo me enfrento a un sistema, no a una persona. Ellos pueden tener hasta lindos discursos, pero representan un modelo de hacer las cosas en Asunción y eso lo que la ciudadanía tiene que entender: ya nos vendieron demasiados Pato Donald, demasiados rostros bonitos con buenos discursos, pero que a la hora de la verdad no pueden cambiar el sistema que nos tienen secuestrados", enfatizó.

Para Núñez, no importa que su contrincante sea el cartista Camilo Pérez o el disidente Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana); para ella y para la ciudadanía ambos representan el mismo modelo que ahora tiene saqueada la Municipalidad de Asunción, incluso pese a haberse sacudido del exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Hoy hay un modelo perimido, el modelo de la corrupción, del desvío de los fondos y que mal utiliza la municipalidad para los intereses de unos pocos y yo quiero combatir eso, y quiero que la ciudadanía me dé una oportunidad de demostrar que las cosas pueden ser diferentes en Asunción”, insistió Núñez.

Pidió voto para candidatos aliados

A la par expuso varios planes para solucionar la serie de problemas que dejaron los colorados, pero también remarcó la importancia de que la ciudadanía apoye a los concejales que plantean, para poder llegar a ese objetivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su candidatura la respalda dos listas a concejales, la del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la de los otros partidos de la oposición, que como nunca lograron unirse en una sola (Partido Patria Querida, Partido País Solidario, Partido Democrático Progresista, entre otros varios).

Considera que en esa diversidad de propuesta pero unificada en un solo objetivo radica la fortaleza y la diferencia con el Partido Colorado, ya que “a ellos los alinea el poder de una manera muy sencilla: con la distribución de cargos y los intereses etc.; pero nosotros tenemos una coalición más amplia, que tiene sus bondades, que es el reflejo real de la sociedad, más diversa”.

Sole ratificó que ella ya llegó a esta instancia con la convicción de cambiar cuestiones que son insostenibles, sobre todo las estructuras prebendarias y las de las coimas.

“Soy una mujer de convicciones firmes y esta realidad se puede transformar. Asunción no está devastada, ni en ruinas, ni está convertida en un basural por cuestión del azar, por una simple casualidad. Esto es el reflejo de una pésima administración municipal que se puede corregir. Hoy es un botín para el saqueo de estructuras partidarias, políticas, simplemente para financiar a un sector pequeño con ciertos privilegios”, dijo.

Romper estructuras corruptas

No solo prometió ocuparse de las grandes estructuras prebendarias en manos de políticos, sino también las manejadas internamente por los funcionarios.

“En cada una de las dependencias se tiene (actualmente) un sistema de cobro de peajes, de coimas, de desvío de dinero y vamos a entrar con auditoría para castigar lo que se hizo en el pasado y establecer mecanismos de control para poder monitorear lo que se hace en el presente”, dijo.

En otro momento, también sostuvo que trasparentará y no apañará ningún negociado que se haya hecho. “Voy a entrar con una transparencia radical y que la gente sepa que se negoció en Asunción”, ratificó.

“Voy a ser la intendenta de todos: de los que me votaron y los que no”

Soledad Núñez remarcó que de ganar, su combate a estas estructuras corruptas no implican una persecución contra unos o que gobernará solo para un sector. Y si desde el gobierno de Santiago Peña o el que venga pretenden boicotearla, cree que será peor para ellos.

“Mi visión y actuación va a ser la de un estadista. En qué sentido, yo al ganar las elecciones voy a ser intendenta de todos los asuncenos, los que me votaron y los que no y voy a tener que defender los intereses de la ciudad y con esas armas voy a ir a conversar con el Gobierno central, porque la ciudad la vamos a tener que construir entre todos", dijo.

Acotó que una herramienta que considerará fundamental es la transparencia, en sentido de informar todas sus acciones y planteamientos y la respuesta que tendrían, y “si a mí me cierran las puertas de los ministerios por una disputa política partidaria, que sea un reflejo de la decadencia política del país, no va a ser a Soledad Núñez a la que le hacen mal, sino a la ciudadanía”.

Repudia a Peña por falta de coraje y al cartismo por reflejar decadencia

La precandidata opositora a la intendencia, Soledad Núñez, no evadió referirse a escandalosos casos que afectan también al Gobierno central, es decir, a la gestión de Santiago Peña y el cartismo, que con sus acciones son “el reflejo de la decadencia” en valores, al defender por ejemplo casos como el del senador cartista y presunto abogado mau, Hernán David Rivas.

El caso Rivas “es el reflejo de la decadencia en términos morales y éticos de la política, el estado de nuestra justicia, porque es escandaloso ver que una persona con título falso ocupe uno de los espacios y órganos más importantes para que la justicia funcione en buenas condiciones en el país", reprochó.

Se sumó al “hartazgo” de las ciudadanía ante este tipo de casos, y remarcó que para más “tenemos un presidente que no tiene ni el coraje, ni las intenciones, ni voluntad de tomar acciones respecto a lo que hoy en día estamos viviendo" y con ello, defiende y avala esta “impunidad reinante”.

Dijo no comprender cómo es que incluso, ni al verse evidenciados en sus chanchullos, retroceden y tratan de volver al buen camino.

“Hoy en día hay una especie de soberbia y poder absoluto de decir nos mantenemos firmes y no nos importa. Le refregamos en la cara la ciudadanía que se sabe esto y no nos importa. Es uno de los nuestros y le vamos a proteger, ese es el mensaje que se envía", sostuvo.

Ante cualquiera que le recrimine su pasado como ministra de Vivienda del gobierno de Cartes, líder de Honor Colorado y presidente del Partido Colorado, Núñez remarcó que ella nunca fue parte del movimiento.

“Yo fui funcionaria de todos los paraguayos” y “yo nunca formé parte del movimiento político y voy a seguir repitiendo si es necesario las veces que sea”, dijo.

También remarcó que ese pasado en la función pública de otro gobierno es testimonio de que “no privilegié a un sector político, que formé parte para recaudar para un movimiento o incluso que milité políticamente. (...) Cuando muchos se pusieron la pañoleta (de la ANR) yo fui superfirme y dije que soy técnica e independiente y peleé por una buena administración de los recursos públicos“.