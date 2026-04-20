Caballero fundó la ANR no para el privilegio de algunos pocos como hoy vemos, dice Samaniego

Lilian Samaniego encabezó un encuentro con candidatos del movimiento Causa Republicana en Concepción acompañada por el senador Juan Afara, candidato a presidente de la ANR.

Dijo que su movimiento busca recuperar la ausencia institucional del Partido Colorado. Señaló que después de ganar las elecciones, se debe trabajar por el bienestar de todos los paraguayos.

“Para eso nació la Asociación Nacional Republicana. Bernardino Caballero fundó nuestro partido no para el privilegio de algunos pocos como hoy vemos, fundó nuestro partido para reconstruir el Paraguay”, aseveró.

Se jactó largamente de cómo reconstruyó el Partido Colorado en 2008 en la llanura y cómo fue electa como la primera presidenta de la ANR pese a que muchos senadores opositores le decían que la agrupación no volvería al poder en 40 años.

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Pero recalcó que apenas en 2011 “tiñeron” el país de intendentes colorados y que en 2013 volvieron al poder. No obstante dijo que en su gestión como presidenta de la ANR si escuchaba a los afiliados de todo el país, no como ahora.

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También recordó la convención colorada de enero de 2011 que habilitó a Horacio Cartes para ser candidato presidencial, pero sostuvo que la historia le “juzgará si hicimos bien o hicimos mal, pero el retorno del Partido Colorado se logró”, destacó.

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Dijo que actualmente falta atención digna y medicamentos en hospitales. Sostuvo que las escuelas no están en condiciones para que los niños aprendan, que faltan oportunidades para los jóvenes y que no hay seguridad.

Dijo que las reivindicaciones sociales están en su movimiento y ya que el oficialismo ya lo demostró con todo lo que está pasando y la falta de respuestas a las ciudadanía.

Subrayó que como senadores, el Congreso aprobó todos los préstamos solicitados por el Ejecutivo y el Presupuesto General de la Nación tal como se presentó.

“Cuando recorremos nuestro país, hay dolor, hay desesperanza, hay angustia”, aseveró.

Sostuvo que al Paraguay le falta orden, y que ella sabe cómo poner orden.