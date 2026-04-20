FG hace “un llamamiento nacional” para debatir modelo de gobierno

El exsenador Sixto Pereira, referente del Partido Frente Guasú, indicó que el 20 de abril del 2008, es una fecha importante para el país. “Es la rememoración del triunfo electoral sobre el Partido Colorado”, dijo.

Sin embargo, puntualizó que a 18 años de aquella gesta ciudadana el país está sometido y se necesita hacer una patriada, sentarse y conversar sobre el agotamiento del sistema neoliberal que implementa Santiago Peña desde su gobierno.

Lea más: A 18 años del triunfo de Fernando Lugo, la ANR tiene “terror crónico” a líderes emergentes

“Hacer un llamamiento nacional a nuestros compatriotas. Demos sentarnos y hablar sobre el modelo de desarrollo incluyente que necesitamos. Este modelo de desarrollo neoliberal está agotado, sumado al entreguismo de la soberanía política y económica de Santiago Peña”, dijo el ex senador opositor.

Sixto Pereira manifestó que el país está sometido y se necesita de patriotismo para volver desarrollar una política que incluya a todos los sectores, tanto el empresarial como el de la clase trabajadora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Paraguay está sometido, necesitamos hacer patriada. Juntarnos entre todos, llamar a los sectores empresariales, a la clase trabajadora, indígena, al campesinado y debatir sobre un modelo de inclusión”, sostuvo Sixto Pereira.

Desperdiciaron oportunidad

El Partido Frente Guasú emitió un comunicado en donde crítico que los presidentes que sucedieron a Fernando Lugo no siguieron con una política de inclusión y lo que hizo que se acentúe la crisis financiera y el deterioro de los servicios públicos.

“Los gobiernos posteriores han desperdiciado la oportunidad histórica de continuar la construcción de un Paraguay para todos y todas. Esta falta de continuidad ha llevado al agotamiento del modelo actual, que hoy se expresa con claridad en la crisis de las finanzas públicas, el deterioro de los servicios esenciales y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias paraguayas", reza parte del comunicado.

Piden además que se apliquen medidas de urgencia para hacer frente a la acuciante crisis económica de los paraguayos.

Lea más: Izquierda pide reagruparse contra gobierno “mafioso”

“Proponemos medidas de urgencia que busquen superar la actual crisis: deben estudiarse gravámenes a sectores con rentas extraordinarias; se deben reajustar los salarios para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Esto debe ir acompañado de una verdadera formalización laboral y de la aplicación de medidas que potencien la producción campesina de alimentos, así como el abastecimiento y precios justos para productores y consumidores”, reza otra parte del comunicado.