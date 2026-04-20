A 18 años del triunfo de Fernando Lugo, la ANR tiene “terror crónico” a líderes emergentes

El ex jefe de gabinete del presidente Fernando Lugo, Miguel Ángel López Perito, evaluó los 18 años que pasaron desde el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio, coalición política que tumbó al Partido Colorado luego de 61 años de hegemonía.

Indicó que si bien el periodo de cambio fue poco, en la actualidad a pesar de que la ANR está en función de gobierno, los colorados tienen “miedo crónico” a las figuras emergentes desde la oposición y buscan frenarlas.

Sin nombrarlos se refirió a los casos de la destitución de Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este y la expulsión de la opositora Kattya González del Senado.

“El triunfo de Lugo y a pesar de los intentos de conspiración, la toma de gobierno tiene una significación muy grande institucionalmente. Que el Partido Colorado haya permitido ese tránsito tiene una significación de que hubo un respeto democrático, y hoy en contrapartida, vemos un temor crónico que emerjan líderes u opciones que puedan desafiar su hegemonía electoral, y digo electoral porque el Partido Colorado hoy no tiene política”, manifestó Miguel Ángel López Perito.

Dijo que la caída del Partido Colorado quedará marcada en la historia nacional, pues el triunfo de Fernando Lugo y Federico Franco (PLRA) fue legítimo y contundente y sigue resonando a 18 años de aquella hazaña ciudadana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El triunfo de Lugo fue legítimo, democrático, limpio y contundente por más de 200.000 votos; derrotarle al Partido Colorado después de 60 años fue un evento significativo. Con todo el sistema de trampa, los recursos de las binacionales y toda la rosca mafiosa que tiene, el Partido Colorado cayó ante una figura emergente”, puntualizó López Perito.

Lea más: Una pausa a más de 60 años de hegemonía colorada

ANR funciona a base de prebendas

Sobre la situación real del Partido Colorado y la oposición a 18 años de las elecciones que tumbó a la hegemonía colorada, dijo que la ANR funciona a base a las prebendas, cargos en el Estado y el fanatismo.

“La ANR funciona a base de prebendas, de repartija de cargos del Estado y del fanatismo, pero hay un retroceso institucional. Hoy las instituciones públicas son verdaderos feudos o baluartes de mafiosos que se dedican a robar y de ninguna manera a poner la institucionalidad del Estado al servicio de la ciudadanía”, sostuvo el ex jefe de gabinete.

Indicó que igual que 18 años atrás la ciudadanía siente la corrupción imperante en el gobierno colorado, hay un abuso de poder, pero todavía la gente no reacciona del todo.

“La corrupción no es un problema de persona, o de individuos sino un problema del sistema oligarca heredado y su vínculo con el capitalismo emergente. La oligarquía es la dueña del Estado, de sectores financieros, del agronegocio, la dueña del contrabando, del narcotráfico”, sentenció López Perito.

Empresariado mafioso

Manifestó que el Partido Colorado y en especial desde el gobierno de Horacio Cartes se instaló una política para acaparar la economía y el sistema financiero paraguayo desangrando al Estado y que está perfeccionándose con Santiago Peña.

Citó por ejemplo a Ueno Bank y sus dudosos negocios con el Instituto de Previsión Social (IPS), y las alianzas con algunos sectores de la oposición, principalmente en el Congreso Nacional donde compran lealtades a cambio de prebendas.

Lea más: Espejito, espejito: dígale a Santi que “no es el más churro”, critica Ortega

“Hay un gran sector mafioso del empresariado en donde también entraron los grupos llamados de la oposición y los llamados progresistas o de la izquierda. El Partido Colorado es un maestro en la corrupción y ha sabido desmembrar la oposición. Logró instalar que la oposición es tan mafiosa como ellos. Cuando dicen todos somos bandidos, y en algún sentido hay una razón, francamente muchos sectores de la oposición se prestaron a eso”, lamentó López Perito.

Manifestó que el Partido Colorado tiene décadas de experiencia en el manejo del control hegemónico corrupto y en muchos sectores logró debilitar a la oposición.

“Es un juego que lleva décadas de manejo de control, de hegemonía y lamentablemente la oposición ha entrado en ese juego, se ha ido debilitando y no trae nuevas propuestas ideológicas. Perdió mucho terreno”, dijo López Perito.

Peña, un niño rico

Sobre el actual gobierno de Santiago Peña manifestó que ha perdido la brújula y que el presidente quiere convencer a la ciudadanía a base de mentiras como un niño rico.

“Peña es un niño rico a quien le dieron un juguete que no sabe manejar y él cree que le convence a todo el mundo con sus dichos de que estamos un poco menos en la punta del desarrollo mundial. Se compara con Catar”, fustigó López Perito.

Manifestó que el gobierno de Santiago Peña se basa en la mentira y la propaganda para buscar desvirtuar la penosa realidad de la ciudadanía con la creciente pobreza.

“Usando la propaganda y la mentira busca instalar que estamos muy bien, mientras que la gente está muy mal. Se siente y se convive con las diferentes mafias, la de tránsito, la del combustible de las instituciones. Un abuso de poder tremendo y la ciudadanía no reacciona”, dijo el ex jefe de gabinete.

Sostuvo que los grupos empresariales ligados al presidente Santiago Peña y sus allegados están acaparando todos los negocios y eso genera conflictos con los demás empresarios.

“Ellos están acaparando. Es una política de acaparar la economía, de desangrar los bienes del Estado a costa de los impuestos de la ciudadanía. Tienen un costo interno que no puede durar indefinidamente. Peña tiene una conducción política inoperante, posiciones miserables en el contexto internacional, es una cuestión que refleja la pérdida de brújula”, puntualizó López Perito.