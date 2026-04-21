“Todo lo que hace Rivas es causal de pérdida de investidura”, dice Vallejo

Hoy, la bancada cartista huyó de la sesión de la Cámara de Diputados para para impedir el tratamiento Ley “Anti Hernán Rivas” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que exige como requisito credenciales de 10 años en el ejercicio de la abogacía. Al respecto, la diputada opositora Rocío Vallejo apuntó que esta situación es “increíble” y solo queda reír.

“No podemos entender qué hay atrás de tocar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y transparentar la normativa relativa como acceder. Así como hizo Rivas, imprimió un título, vino, presentó y se fue al Jurado”, señaló.

Asimismo, explicó que la propuesta es pedir “un poco más de seriedad” para formar parte de la institución, ya que se solicita que que la persona tenga al menos 10 años de ejercicio de la profesión y haya ejercido la docencia o magistratura.

Sobre este punto detalló que es la “misma redacción” que se exige a los miembros del Consejo de la Magistratura, pero “evidentemente acá hay una cuestión muy fuerte” e irónicamente dijo que aparentemente se debería solicitar que uno de los requisitos para el JEM sea tener un “título mau”.

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Pérdida de investidura de Rivas

Ante las sospechas de la formación profesional al igual que de su título de Rivas emitido por la Universidad Sudamericana, Vallejo dijo que el cartista “le engañó a todo el mundo”, pero a su vez consideró como “increíble” cómo continúa la protección hacia él por parte del oficialismo.

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“Cada día que pasa nos enteramos algo nuevo, como lo que dijo Rodríguez Kennedy que fue a su oficina a amenazarlo. Realmente ese señor le ha mentido a los colegas suyos, ha mentido al senado, mentido en el jurado. Todo lo que hace Rivas es causal de pérdida de investidura, pero ellos (el cartismo) le quiere dar permiso. No podemos seguir sosteniéndole ni en situación de permiso, es inconstitucional", sentenció.

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