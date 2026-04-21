Vergonzosa protección: Diputados huyen para no tratar ley “Anti Rivas” para el JEM

El pleno de la Cámara Baja quedó sin quórum durante el tratamiento del proyecto de ley que buscaba impedir otro caso como el del senador con pedido de permiso pendiente Hernán Rivas (ANR, HC).

Este último, según la Fiscalía, se acreditó falsamente como abogado para ser representante -tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente del Senado- ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y acceder a su presidencia, es decir, para ser juez de jueces y fiscales.

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Cuando el cartista Miguel del Puerto pidió la postergación por una semana para consensuar “modificaciones”, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) urgió a sus colegas dejar de dar un vergonzoso espectáculo a la ciudadanía y dejar de proteger a Rivas. El presidente de la Cámara Raúl Latorre (ANR, HC) llamó a votación para postergar el expediente pero ya no había quórum.

“Realmente ya es una vergüenza que se postergue una vez más. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Aprobar títulos que vengan de universidades inexistentes?, ¿ Que el diputado presente a su compañerito?”, cuestionó Vallejo.

“Dejemos de dar un mal espectáculo para la ciudadanía y ya dejen de proteger la a Rivas por favor”, urgió la legisladora.

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Vallejo repudió que los cartistas sigan dilatando el tratamiento y preguntó a los oficialistas si las modificaciones que buscan incluyen “validar títulos mau”.

Al inicio del debate, Vallejo pidió la aprobación atendiendo que en el periodo pasado (2025) se aprobó una ley idéntica pero para los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, entidad encargada de crear ternas de ministros de Corte, jueces, fiscales y otros.

Reglas claras

Vallejo recalcó que básicamente lo que se propone son reglas claras para ver quién va a ocupar un cargo en el Jurado en Enjuiciamiento desde el Congreso y se establece que para la designación de los representantes de cada Cámara, estos deben ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes que regulan la materia y durante el término de 10 años cuando menos haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado la magistratura o ejercido una cátedra y presentar las credenciales al respecto.

“Básicamente evitar que vuelva a suceder lo que pasó con Hernán Rivas y que por lo menos tengamos a mano los documentos que acrediten que quien vaya en representación de una Cámara sea efectivamente un abogado”, aseveró.