Violencia en Olimpia-Cerro: diputados convocan a autoridades de seguridad y a APF

El domingo se disputó el superclásico del torneo de fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, pero se suspendió a los treinta minutos del primer tiempo debido a violentos incidentes protagonizados entre los hinchas de gradería norte.

Estos no se limitaron solamente a las gradas, ya que también fuera del estadio se registraron varios hechos de violencia que terminaron con casi una docena de heridos, entre ellos varios agentes de policía.

Esto causó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convoque a una reunión al ministro del Interior, Enrique Riera, al comandante de la Policía Nacional, César Silguero, y a representantes de la APF, quienes acudirán mañana a las 9:20 para explicar lo que ocurrió, según explicó el presidente de Diputados, Raúl Latorre.

“Una fiesta, es un sentimiento, es casi una religión y lo que volvió a suceder en estos días es inaceptable. Yo visité ayer, fui al Hospital de Policía. En ese momento había dos oficiales, uno con un disparo de arma de fuego en el brazo, el otro con múltiples lesiones en la cara, perdió dientes, le rompieron el tabique, entre otros golpes que recibió. Algo que no puede permitirse, que no puede tolerarse”, indicó el colorado cartista.

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Violencia en Olimpia-Cerro Porteño

Al consultarle sobre la implementación de la ley de registro de espectadores, promulgada en el 2024, respondió que abordarán tanto las leyes vigentes como la posibilidad de encarar otros abordajes legislativos, a fin de buscar alguna solución que evite hechos violentos.

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Agregó que preocupa la manera en que el crimen organizado y el narcotráfico permean los diferentes sectores de la sociedad. Sobre si habría fallado el dispositivo de seguridad, se excusó en que le gustaría “escuchar a todos los actores para tener una conclusión al respecto”.

“Fue muy fuerte para mí ver a ese joven de 22 años con el rostro todo golpeado, el tabique fracturado, con pérdida de dientes en el ejercicio de su tarea. Por supuesto que hay cosas que corregir, pero es importante que estos servidores públicos, como este policía, también sienta nuestro respaldo. Él no merecía que le hagan esto, no merecía que le pase”, manifestó.

Latorre sería precandidato a vicepresidente

El actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República para el 2028, sin definir aún quién será el precandidato a la Vicepresidencia de la República.

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Latorre fue consultado sobre si acompañará a Pedro Alliana en la chapa presidencial y respondió que jugará en el lugar que le toque. Coincidió en que el perfil debe ser de carácter técnico-político.

“Yo creo que tiene que ser un perfil técnico-político. Una persona con formación, que haya demostrado capacidad en el campo técnico, pero que tenga los méritos de la militancia. Uno de los grandes méritos que tiene el compañero Pedro Alliana es que siempre estuvo y estuvo en el poder. Estuvo en momentos muy difíciles que pasó el movimiento Honor Colorado y a mí me gustaría ver a una persona con características similares, con condiciones técnicas, pero que tenga el aval de la militancia”, dijo Latorre.

Sobre los pedidos de intervención a siete municipios que desde octubre del año pasado se postergan, dijo que eso lo dejaría a criterio del pleno.

Los casos corresponden a Hernán Ysidro Rivas (ANR-Honor Colorado), jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby (Central), Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana); de Lima (San Pedro),Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel (Alianza).

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Latorre cumple perfil, según Del Puerto

Por su parte, el líder de la bancada cartista de la Cámara de Diputados, Miguel Del Puerto, afirmó que Raúl Latorre reúne todas las condiciones para ser el precandidato a vicepresidente de la República e integrar la chapa cartista que propone a Pedro Alliana como candidato a presidente de la República.

Sin embargo, dijo que el anuncio lo estarían haciendo entre ambas bancadas oficialistas, tras una reunión que realizarán en los siguientes días con senadores cartistas. Entre los senadores, el nombre que suena como posible dupla que acompañe a Alliana es el de Derlis Maidana.

Además, calificó de “hermoso antecedente” que los últimos vicepresidentes de la República electos fueron presidentes de la Cámara de Diputados antes de su elección. También destacó que como Pedro Alliana es del interior del país, que lo acompañe Raúl Latorre cumpliría con la condición de que uno sea de Asunción.

Cuestionado sobre la foto en que el senador colorado cartista Hernán Rivas, hoy nuevamente procesado y denunciado por su presunto título falso de abogado, aparece en la cabecera de la mesa durante una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, respondió que el mandatario “cumple su agente, no puede evitar, estar discriminando quién participa, quién no”.