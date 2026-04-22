Chase admite que Rivas es una “mochila pesada” para el cartismo, pero insiste en otorgarle permiso

Chase dejó en claro que la decisión de la bancada ya fue tomada en una reunión previa. “La bancada decidió la semana pasada apoyar el pedido de permiso”, afirmó, señalando que el caso será tratado conforme al marco legal vigente.

El legislador argumentó que el pedido se sustenta en lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Nacional, que contempla condiciones específicas para la concesión de permisos a parlamentarios.

Según explicó, existen antecedentes: “Hay unos 20 casos en los que se han concedido permisos, como el caso de salud de Fernando Lugo, entre otros por razones particulares”.

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En ese sentido, Chase sostuvo que consideran que la solicitud de Rivas “se encuadra dentro de ese marco” y será evaluada en sesión.

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Dudas sobre el quórum y los votos

Respecto a la viabilidad del pedido, el líder cartista indicó que confían en reunir los votos necesarios, aunque evitó dar certezas. “Creemos que sí, pero eso se va a ver en el momento del quórum”, expresó.

Añadió que mantienen conversaciones con sectores aliados, especialmente dentro del movimiento Honor Colorado, con el objetivo de garantizar la aprobación del permiso.

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Pese al respaldo institucional, Chase reconoció que dentro del propio oficialismo existen voces que pidieron la renuncia de Rivas. Entre ellos mencionó al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, aunque aclaró que desconoce el alcance de esas conversaciones.

“Varios colegas le han pedido la renuncia”, admitió, pero remarcó que se trata de gestiones individuales y no de una postura oficial de la bancada.

“Mochila pesada” y desgaste político

Consultado sobre el impacto político del caso, Chase fue directo: la exposición mediática de Rivas genera un peso significativo dentro del cartismo.

“La exposición mediática que tiene Hernán Rivas hace que tenga un peso político específico su situación”, señaló, admitiendo implícitamente el desgaste que enfrenta el bloque.