HC busca blindar a Hernán Rivas con permiso ilegal y la oposición define el quórum

La jugada legislativa depende directamente de la oposición y de los colorados disidentes, quienes tienen en sus manos el quórum necesario para habilitar la sesión y permitir que el cartismo avance con la aprobación por mayoría simple, tal como ocurrió anteriormente con el caso del senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal.

El exsenador y constitucionalista Hugo Estigarribia cuestionó duramente la intención del oficialismo, calificándola como una “grave violación de la Constitución” y un mensaje político directo al sistema judicial.

Según el jurista, este tipo de permisos se han convertido en mecanismos para evitar el control institucional, recordando el antecedente de Galeano, condenado por asociación criminal y lavado de dinero. Además de ser un mensaje de presión del Senado al sistema de justicia.

La oposición define el escenario

Aunque sectores opositores pretenden impulsar la pérdida de investidura de Rivas, reconocen que no cuentan con los votos suficientes para concretarla. En ese contexto, algunos plantean abstenerse y trasladar la responsabilidad política al cartismo.

Sin embargo, tanto la oposición como la disidencia colorada suman más de 23 votos, lo que les permite definir:

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El quórum legal de la sesión

La viabilidad del tratamiento del permiso

El resultado final de la votación

División sobre la expulsión: mayoría simple o absoluta

El debate sobre la eventual expulsión de Rivas también expone una fractura interna.

La senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) sostiene que aplicar una mayoría simple para destituir a un legislador implicaría validar la polémica expulsión de la exsenadora Kattya González, lo que considera un precedente peligroso.

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En contrapartida, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, argumenta que el Senado ya sentó jurisprudencia con la destitución de Norma Aquino (“Yami Nal”), ocurrida el 16 de septiembre de 2025 con mayoría simple (40 votos).

Presión política desde la ANR

El fin de semana, el presidenciable Arnoldo Wiens elevó la presión sobre los colorados disidentes, instándolos públicamente a apoyar la expulsión de Rivas.

Durante un acto en Guarambaré, calificó la protección del oficialismo como una “situación vergonzosa” y lanzó críticas en guaraní contra la estrategia cartista: “Hikuái he’íma: ekañy Hernán Rivas-pe” (que no se deje ver).

Wiens fue tajante al exigir coherencia política: “Pérdida de investidura pido hoy… si son coherentes con sus principios y valores”.

La disidencia colorada definirá en las próximas horas una posición de bloque, según fuentes legislativas.

Nueva causa fiscal complica aún más a Rivas

En paralelo al conflicto político, el caso judicial del legislador suma un nuevo capítulo.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una nueva carpeta fiscal para investigar a Rivas por la presunta producción mediata de documento público de contenido falso.

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La causa se centra en la supuesta falsificación de su título de abogado, que habría sido utilizado para acceder a cargos públicos.

Además, persisten cuestionamientos tras denuncias de que Rivas habría presionado a la fiscala Patricia Sánchez para evitar la apelación en una causa anterior, documento que aún no fue remitido al Senado pese a pedidos formales.

El cartismo busca reducir la exposición pública de Rivas mediante el permiso temporal, mientras crece la percepción de blindaje político.

Dispuestos a expulsar

Fuentes legislativas aseguran que incluso sectores disidentes estarían dispuestos a acompañar una eventual expulsión, pero coinciden en que la responsabilidad política recae en el oficialismo, principal sostén del senador.

El desenlace de la sesión de este miércoles dependerá, una vez más, de una oposición fragmentada pero decisiva, en un escenario donde el quórum se convierte en la herramienta clave para definir el futuro político de Rivas.