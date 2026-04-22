Diputados urgen informes sobre acuerdo de cooperación con EE.UU.

Diputados pidieron informe sobre el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos el pasado 17 de marzo, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna de parte de las instituciones correspondientes.

“Si es que no nos responden tenemos que volver a insistir. Este acuerdo no pasó por el Congreso y desconocemos el contenido del acuerdo”, indicó el diputado Cleto Giménez, presidente de la Comisión de Migración y Desarrollo.

Seguidamente, remarcó que esto es preocupante porque no tienen conocimiento de ese acuerdo y lo que que solicitan es que se les explique el contenido del mismo.

“Todos, inclusive la ciudadanía, necesitan saber qué dice ese acuerdo”, finalizó el legislador.

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El acuerdo

Paraguay y Estados Unidos implementaron un nuevo acuerdo migratorio que posiciona a Paraguay como un punto clave en la gestión de flujos migratorios del hemisferio.

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Este convenio, que se ha desarrollado en varias fases desde 2025, se centra en los siguientes puntos:

Recepción de migrantes no admitidos: Paraguay ha aceptado recibir a grupos de migrantes que no fueron admitidos por Estados Unidos. Se reporta que el primer grupo de 25 personas llegará este jueves 23 de abril de 2026 .

Repatriación y tránsito: El país funcionará como un centro de tránsito para facilitar la repatriación de estos migrantes a sus países de origen o a un tercer país, colaborando con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU.

Trámite de asilo (“tercer país seguro”): Bajo este acuerdo, Paraguay permite que solicitantes de asilo que están actualmente en EE.UU. puedan tramitar sus pedidos de protección internacional desde territorio paraguayo, compartiendo así la gestión de la inmigración ilegal.

Costo cero para el Estado: El Gobierno paraguayo ha indicado que este proceso no representará un costo económico para el país, ya que la logística cuenta con el apoyo de la administración estadounidense.

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Este memorando de entendimiento amplía una cooperación ya existente firmada en agosto de 2025 entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) y las autoridades de EE.UU. para fortalecer la seguridad regional