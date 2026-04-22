¡Jubilación VIP sin fin!: Senado lleva a “foja cero” el tratamiento y siguen los privilegios

Por enésima vez, el Senado volvió a postergar el tratamiento de las modificaciones “cosméticas” a la Caja Parlamentaria, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que mantiene la mayoría de los privilegios de la Jubilación VIP de los legisladores.

En la fecha se debía tratar el proyecto “artículo por artículo”, después que el expediente fuera aprobado “en general” en la sesión pasada. Sin embargo, una discusión entre Oscar Salomón y Dionisio Amarilla, sumada a la rabona de varios senadores, hizo que el cartismo opte devuelva el expediente a comisiones.

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En el uso de la palabra, Amarilla volvió a plantear varias modificaciones sobre devolución de aportes hasta 95% y que la jubilación se de a los 55 años cumplidos y 15 años de aporte. Sostuvo que es la postura de varios colegas y proclamó estar en contra de dar privilegios a los senadores que entraron “por lista sábana”.

En cambio Oscar Salomón pidió que la jubilación se de desde los 60 años cumplidos y que tras los 20 años de aporte la pensión sea del 80%.

Al intentar definir las posturas por votación no había mayoría para ninguna de las opciones por lo que Basilio Núñez reprendió a los líderes y vicelíderes de bancadas por no poder llamar a los parlamentarios.

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Incluso ordenó retirar las tarjetas de asistencia en el sistema electrónico de los legisladores que no estaban presentes en la sala de sesiones.

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Ante la falta de acuerdo, Núñez pidió que el expediente vuelva a comisiones y después que un parlamentario se hizo cargo de la moción, se pasó al siguiente punto del orden del día.

Debate sin fin

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y fue aprobado en general la semana pasada en la Cámara de Senadores. En caso de modificaciones, el texto volverá a la Cámara Baja, de lo contrario será sancionado y pasará al Poder Ejecutivo con la versión de los diputados que también mantiene los privilegios.

A pesar del debate público, la reforma que alarga la agonía de la Caja Parlamentaria no elimina la jubilación privilegiada, mantiene condiciones especiales del sistema parlamentario, introduce algunos recortes en invalidez y pensiones y endurece requisitos para jubilación anticipada.