Arnoldo Wiens califica de “lamentable” el apoyo de senadores disidentes al permiso para Rivas

Wiens no ocultó su descontento ante la postura adoptada por legisladores que incluso respaldan su candidatura presidencial, entre ellos Carlos Núñez Agüero y Colym Soroka. También lamentó la posición asumida por otros referentes de la disidencia como Alfonso Noria, Derlis Osorio y Ramón Retamozo.

“Lamentable. No es la línea que manifesté. Para mí, siempre prima el interés general sobre el particular”, afirmó el presidenciable colorado.

Días antes de la sesión del Senado, Wiens había solicitado públicamente a los senadores disidentes impulsar la pérdida de investidura de Rivas, calificando como “vergonzosa” la protección del oficialismo.

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Incluso, el día en que debía resolverse el permiso, el precandidato escribió en su cuenta de X: “Valoro la postura de los senadores de la disidencia colorada, como también de los demás sectores democráticos, en el sentido de apoyar la pérdida de investidura de Hernán Rivas. No corresponde el permiso, ni que esté un día más en la Cámara de Senadores”.

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Sin embargo, el resultado final fue contrario a su expectativa. Un total de 23 senadores, entre cartistas, disidentes colorados y liberales aliados, avalaron el permiso para Rivas, lo que generó fuertes cuestionamientos por la violación del artículo 199 de la Constitución Nacional.

Dicho artículo establece que los legisladores solo pueden solicitar permiso para ejercer cargos como ministros o diplomáticos, situación que no se ajustaría al caso aprobado.

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La medida fue interpretada como un “salvataje político” para el senador cartista, investigado por un presunto título falso de abogado.

Durante el debate en el Senado, llamó la atención que ningún legislador del oficialismo ni sus aliados defendiera directamente a Rivas, pese a haber votado a favor del permiso.

Las críticas provinieron principalmente de la oposición y de algunos sectores de la disidencia colorada que finalmente no lograron frenar la medida debido a fugas clave en la votación.

El caso recuerda situaciones anteriores, como la del senador Erico Galeano, quien también fue beneficiado con decisiones similares pese a enfrentar condenas judiciales.

Estos antecedentes alimentan la percepción de que el Senado estaría utilizando mecanismos políticos para evitar sanciones más severas, como la pérdida de investidura.