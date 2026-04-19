Wiens pide a senadores pérdida de investidura para Hernán Rivas

Durante su encendido discurso ante sus correligionarios, Arnoldo Wiens centró sus ataques en la polémica que rodea al senador cartista, con supuesto título falso de abogado, Hernán Rivas. El precandidato de Añetete fue tajante al referirse a la situación judicial y académica del legislador.

Wiens, calificó la protección de los oficialista hacia el senador como una “situación vergonzosa”, incluso para sus propios correligionarios y compañeros de bancada. En guaraní, ironizó sobre la estrategia del movimiento Honor Colorado para evitar que el legislador brinde explicaciones en públicoy hasta en sesión “Hikuái he’íma: ekañy Hernán Rivas-pe” (que no se deje ver).

Agregó que el senador oficialista Rivas, debe quedar sin investidura de parlamentaria; “pérdida de investidura pido hoy, aquí a todos los senadores de la nación si son coherentes con sus principios y sus valores” senteneció Wiens.

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Campaña con recursos públicos

En su discurso enfático, Wiens afirmó que se están enfrentando a adversarios políticos (los cartistas) con fuertes recursos económicos y hasta del propio Estado.

“Van a usar dinero del Hambre Cero, de los pupitres chinos, de los sobres de Mburuvichá Roga y porqué no decir dinero de las universidades que el dan un título a un senador nacional” sostuvo el precandidatos por al disidencia colorada ante los concurrentes.

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Reitera pedido de destitución de Britez

El precandidanto de Añeteté, no desaprovechó la ocasión para insistir en su pedido al Presidente Santiago Peña de destituir al titular del IPS, Jorge Britez por su cuestionada gestión. Faltan medicamentos, kits de partos, insumos y obligan al personal de blanco a dar atención sin las herramientas necesarias denunció Wiens en su alocución.