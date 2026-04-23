Fiscal Francisco Cabrera sepultó su propio informe para ejecutar libreto de la Conmebol

“No fui yo el que hizo el análisis, porque mi tarea no era hacer análisis sino dirigir la oficina”, respondió el fiscal Francisco Manuel Cabrera Sanabria ante la consulta de ABC sobre la evidencia que delata una manipulación en el Ministerio Público para atacar al Banco Atlas, parte del grupo empresarial del que es parte ABC Color. Según los documentos a los que se tuvo acceso en el marco del proyecto Alianza Paraguay, la ofensiva judicial fue orquestada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez.

“Te confieso que yo no fui el analista. Hay gente especializada que hace esos análisis. Yo solamente cumplía en recepcionar y luego remitía a donde se tenía que enviar”, expresó el agente, intentando deslindar responsabilidad. Al insistírsele sobre su rol como Director de Análisis de Información Estratégica, su respuesta fue evasiva: “Ya te expliqué lo que hacía. Si te parece o no, es otra cuestión, pero como director recepciono y remito” (sic).

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Sin embargo, en la estructura del Ministerio Público, el Director de Análisis de Información Estratégica no es un mero receptor de papeles. Su firma y su remisión de informes a los fiscales de turno (en este caso, a Hernán Galeano en 2018) validan la veracidad de los datos. Cabrera no puede alegar desconocimiento de un informe de 15 páginas que él mismo calificó como “análisis técnico” en comunicaciones oficiales, una de ellas el 25 de enero de 2017 al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

Lo cierto es que lejos de perseguir ese rastro revelado en su informe, al asumir como agente fiscal, Cabrera desechó los registros y se embarcó en la estrategia montada por la Confederación contra el Banco Atlas.

Informe confidencial: Atlas, el primero en alertar

El 10 de junio de 2018, Cabrera remitió un correo electrónico con un archivo adjunto con inscripciones de “Confidencial”. “Buenos días Hernán, te remito el análisis técnico que hicimos del caso (...), cualquier cosa a las órdenes”, escribió Cabrera.

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Este documento, basado en inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), era lapidario. Se mostraba ruta de transferencias, identificaba con precisión los bancos y personas que recibieron fondos del exterior durante el escándalo del FIFAgate.

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El Banco Atlas, que no tenía ninguna observación como tampoco nunca manejó fondos de la Conmebol ni recibió transferencias del exterior, solo aparecía en una lista como la primera entidad en cumplir con la debida diligencia, el 29 de mayo de 2015, apenas estalló el escándalo mundial, cumpliendo con la normativa vigente entonces. Lo que en 2017 y 2018 era una verdad técnica para Cabrera, en 2021 se convirtió en un dato molesto que fue deliberadamente ignorado.

Subordinados a Conmebol

Pese a tener este antecedente como director de Análisis de Información Estratégica, Cabrera -ya como fiscal de la causa- se alineó en 2021 a la estrategia de Claudio Lovera, abogado contratado por Alejandro Domínguez.

La complicidad técnica quedó al descubierto en la evidencia digital en otros documentos encontrados por Alianza Paraguay donde los metadatos delataban que Claudio Lovera era el autor original de los archivos, con órdenes sobre cómo actuar en este proceso.

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En esta trama también aparece la figura de Liliana Alcaraz, exfiscala de la causa y hoy, paradójicamente, titular de la Seprelad.

Alcaraz y Cabrera habrían firmado escritos pre-redactados por la Conmebol, violando la autonomía del Ministerio Público establecida en el Art. 266 de la Constitución Nacional para cumplir las órdenes de la Conmebol y la objetividad por la que deben regirse en todos los casos los representantes del Ministerio Público.

Una recomendación ignorada

Más allá del análisis técnico, el departamento entonces a cargo de Francisco Cabrera emitió una conclusión que hoy lo deja bajo sospecha. La recomendación oficial era realizar una “investigación exhaustiva en relación al Sr. Nicolás Leoz Almirón, la Sra. María Clemencia Pérez de Leoz y sus empresas”, sugiriendo específicamente cotejar “transferencias enviadas y recibidas del exterior”.

Lo cierto es que Leoz murió en agosto de 2019 sin ser molestado por la Fiscalía; de hecho no fue procesado y jamás se dictó una resolución judicial que determine que el mismo fue autor o partícipe de algún hecho punible contra la Conmebol. Por el contrario, la institución “cajoneó” el documento y Cabrera, al asumir como agente fiscal, mantuvo oculta la verdadera ruta del dinero para limitarse a seguir el “libreto” redactado desde la propia Conmebol.

Una imputación, con un guión previo

La serie de correos electrónicos y documentos a los cuales accedió el proyecto Alianza Paraguay delata cómo operó la Conmebol para atacar al Banco Atlas, utilizando a la Fiscalía como un brazo ejecutor de sus intereses. El esquema se puso en marcha apenas la Confederación presentó, el 4 de febrero de 2021, una segunda denuncia diseñada exclusivamente para castigar a la entidad bancaria.

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El 1 de julio de 2021, la orquestación dejó un rastro digital imborrable. La entonces fiscala Liliana Alcaraz (hoy titular de la Seprelad) se reenvió de su correo personal de Gmail al sistema oficial del Ministerio Público un documento titulado “SECRETO BANCARIO”.

El registro revela que dicho archivo contenía los fundamentos jurídicos preparados por Claudio Lovera, abogado de Alejandro Domínguez, para forzar el acceso a datos protegidos en la Superintendencia de Bancos (SIB). Los metadatos -la huella digital del archivo- confirmaron que la autoría original pertenecía a Lovera.

El descaro de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera fue tal que, ese mismo día, enviaron un oficio a la SIB que resultó ser una copia fiel, palabra por palabra, de las instrucciones del abogado de la Conmebol. El Ministerio Público ni siquiera se tomó la molestia de redactar sus propios fundamentos; simplemente aplicó el membrete oficial a los argumentos de la Conmebol para presionar la entrega de información reservada.

Un libreto para los testigos

Otro escándalo de subordinación quedó registrado el 16 de marzo de 2022, cuando se preparó un libreto bajo el nombre de “Testigos – funcionarios de la SIB”. detallado con los nombres de los testigos y el orden exacto en el que debían declarar. Una vez más, la Fiscalía se limitó a “copiar y pegar” el plan externo para poner en marcha la diligencia.

El punto más grave de esta manipulación es que gran parte de ese mismo guión se refleja hoy en el acta de imputación contra los directivos del Banco Atlas. Al respecto, el fiscal Cabrera afirmó que “no comparte esa posición”; sin embargo, un simple comparativo del archivo de Lovera contra el documento fiscal demuestra que los cambios fueron mínimos: existen párrafos enteros que fueron transcriptos de manera íntegra, confirmando que la imputación ya tenía autoría mucho antes de ser firmada.

La orden en la testifical de asesora de Conmebol

Un documento del 9 de abril de 2021 con membrete de la Fiscalía, firmado por los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, se convirtió en la primera evidencia contundente de la existencia de una “justicia por encargo” en esta causa. Se trata del acta testifical de Monserrat Jiménez Granda, asesora jurídica de la Conmebol.

La evidencia reveladora de la manipulación es que los transcriptores cometieron un descuido al olvidar borrar de ese testimonio una instrucción interna que dictaba: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

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Más adelante, el texto señala: “Dentro de las investigaciones, los abogados americanos solicitaron a varios bancos que informen sobre cuentas de la Conmebol (…) Atlas no respondió a este requerimiento”. Estas órdenes a medida coinciden plenamente con los documentos atribuidos a Claudio Lovera, según los metadatos.

Los metadatos (huella digital) se constituyeron en una prueba irrefutable para la Fiscalía en los últimos años. Los usaron en el proceso que enfrentan el expresidente Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de su gobierno, tras denuncia del expresidente Horacio Cartes.