Gobernadores frenan presión por la Vicepresidencia, dice Bachi Núñez

En un cambio de timón dentro de la interna del movimiento Honor Colorado, el Consejo de Gobernadores decidió moderar sus ansias iniciales y postergar la oficialización de su candidato para la Vicepresidencia de la República.

El anuncio fue confirmado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien señaló un notable giro en el discurso de los jefes departamentales, que estarían postulando al gobernador de Guairá, César Sosa, como dupla de Alliana.

Núñez recordó que su tesis original fue la de aguardar los resultados de las elecciones municipales para definir candidaturas nacionales.

“Las elecciones municipales son muy importantes. Lo que antes era una urgencia, hoy es una puja amistosa, que espero siga siendo amistosa, y confío en que vamos a llegar a buen puerto”, dijo Núñez a la 1020 AM.

Con relación al posible vicepresidente que acompañaría a Alliana en la chapa presidencial para el 2028, Bachi señaló: “El vicepresidente es un hombre de equipo, originario de Honor Colorado. Estoy seguro de que él (Alliana) se va a reunir con el presidente del partido, con el Presidente de la República y va a haber un diálogo para que él (Alliana) elija al mejor”.

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Cuando le consultaron sobre Juan Carlos Baruja como opción, dejó en claro que es una muy buena opción por experiencia y por las mediciones que arrojan las diferentes encuestas.

Por otra parte, el legislador aprovechó para marcar la hoja de ruta del oficialismo en el Partido Colorado y expresó su respaldo a la reelección de Horacio Cartes al frente de la Junta de Gobierno de la ANR.

“Yo soy uno de los que desearía que Horacio Cartes acepte ser reelecto por la alta popularidad que vemos en el partido. En algunos casos, él le duplica o le triplica a los de la disidencia”.