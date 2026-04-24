‘Bachi’ reitera apoyo de Cartes a Baruja como candidato a vice y niega tensión en Honor Colorado

Dentro del movimiento oficialista cartista Honor Colorado de la ANR (Partido Colorado) continúa la puja entre senadores, diputados y gobernadores para colocar a sus candidatos en la chapa presidencial que planea encabezar el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien buscará ser el candidato colorado a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

La semana pasada, el vicepresidente Alliana oficializó su intención de buscar la candidatura del Partido Colorado a la presidencia de la República en 2028. Sin embargo, el número dos del Poder Ejecutivo aún no ha anunciado quién será su compañero de fórmula.

En consecuencia, el movimiento Honor Colorado se ha dividido sobre el tema en tres sectores, cada uno con un candidato de preferencia para acompañar a Alliana: los senadores cartistas apoyan al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; los diputados proponen al presidente de la Cámara Baja, Rául Latorre, y los gobernadores impulsan al gobernador de Guairá, César Sosa.

Según ‘Bachi’, Cartes apoya a Baruja

El presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR), comentó que ayer él y el líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, visitaron al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y que durante esa reunión el titular de la ANR expresó su apoyo a la candidatura de Baruja.

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Tras el anuncio de la reunión de los senadores con Cartes, los diputados y gobernadores ratificaron su apoyo a sus respectivos candidatos.

En declaraciones a medios de comunicación este viernes, el senador Núñez dijo que él y Chase visitaron a Cartes para “comunicarle” el apoyo de la bancada cartista al ministro de Urbanismo.

Núñez describió a Baruja como “un dirigente político con sentimiento social” que “conoce el Paraguay y el sentimiento de la gente”, además de ser un “histórico” de Honor Colorado.

“Puja amistosa”

El titular del Congreso dijo que la disputa en curso dentro del cartismo por el espacio vacante en la chapa presidencial es una “puja positiva” y negó que exista tensión entre las distintas facciones cartistas.

“Yo no veo tensión, veo una puja amistosa y hasta productiva que de alguna forma fortalece la democracia”, declaró.

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Agregó que, si miembros del cartismo deciden no trabajar en favor del proyecto presidencial porque su candidato de preferencia no fue elegido para acompañar a Alliana, “quiere decir que nunca estuvieron con nosotros”.

Sobre su propia postura, afirmó: “Si Alliana me dice ‘el Pato Donald va a ser mi vicepresidente’, yo estoy ahí. Eso es lealtad”.

¿Cuándo anunciará Alliana a su elegido?

El vicepresidente Alliana publicó hoy un mensaje en redes sociales en el que afirma que anunciará a su compañero de fórmula después de “una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales, de manera a lograr un consenso fuerte y unánime”.

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Rumores dentro del Partido Colorado indicaban en días pasados que Alliana anunciaría a su elegido este fin de semana.

La puja en el cartismo por la candidatura a la Vicepresidencia de la República se produce en un momento delicado, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones internas en las que la ANR deberá elegir a los candidatos que presentará en las elecciones municipales del próximo 7 de octubre.