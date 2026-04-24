Diputada exige al MEC investigar títulos de Derecho vinculados al caso Hernán Rivas

Una auditoría de revisión especial sobre el denominado caso Hernán Rivas expone una serie de irregularidades en el proceso de verificación y registro de títulos universitarios, específicamente en la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana.

Esta verificación fue publicada por la diputada Rocío Vallejo en sus redes sociales, quien exigió al Ministerio de Educación y Ciencias realizar una investigación.

“El MEC debe iniciar una exhaustiva investigación respecto a la autenticidad de otros títulos inscritos bajo este documento. Es un escándalo, un bochorno que no puede quedar olvidado”, apuntó la legisladora.

Vallejo es una de las principales impulsoras de la exposición pública del caso de Hernán Rivas, que desde el inicio de la controversia sostuvo que existen elementos suficientes para poner en duda la validez del título.

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El caso de Hernán Rivas se instaló en la agenda pública a partir de cuestionamientos sobre la validez de su título de abogado y el proceso mediante el cual habría obtenido dicho grado académico.

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El punto más crítico del caso surge con la detección de registros de títulos expedidos sin que la carrera contara con la habilitación correspondiente.

Esto implica que, al momento de emitirse ciertos diplomas, entre ellos el de Rivas, la carrera de Derecho no cumplía con todos los requisitos legales exigidos por el sistema de educación superior.

El pasado miércoles, con 23 votos a favor, 19 en contra y un abstención, la Cámara de Senadores aprobó el pedido de permiso temporal e inconstitucional al senador Hernán Rivas (ANR, HC) para que se ausente de su banca tras el escándalo por supuesto título mau de abogado.