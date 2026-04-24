Gobernadores impulsan a “Cesarito”, pero rechazan apurar dupla de Alliana

“Cesarito” Sosa explicó que el bloque de gobernadores apuesta por un proceso de consenso basado en resultados territoriales. “Queremos que se consensúe, que se trabaje y que se elija después de las municipales”, afirmó.

Agregó que consideran que el panorama electoral será más claro una vez definidos los resultados en cada distrito. Además, hizo énfasis en que el criterio central será el desempeño en esas elecciones.

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“Yo no puedo pretender ser candidato y perder en mi distrito o en mi departamento”, sostuvo, dejando en claro que el caudal político de cada dirigente debería ser determinante en la definición.

Aunque inicialmente se hablaba de un acuerdo de gobernadores para apoyar a Latorre, insistió en que el Consejo lo designó a él de manera inicial. “El candidato de los senadores es Juan Carlos Baruja, el de los diputados es Raúl Latorre y el de los gobernadores es Cesarito”.

Definición ahora es “precipitada”, considera

Para “Cesarito”, todavía no se debería definir ninguna candidatura, pues considera que cualquier decisión anticipada podría perjudicar al propio Alliana.

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En ese sentido, subrayó que la definición final deberá ser tomada por el presidenciable. “Acá el que tiene que definir es Pedro Alliana”, dijo.

En otro momento, el gobernador confirmó que, aunque aún no tomaron ninguna decisión, existe un acuerdo inicial con diputados para avanzar hacia una candidatura unificada entre ambos sectores. “Podríamos sacar una candidatura de consenso entre Raúl, César y uno solo que represente a gobernadores y diputados”, explicó.

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Finalmente, Sosa aseguró que, más allá de las diferencias internas, el sector prioriza la unidad. Señaló que mantienen comunicación constante con líderes del movimiento, incluido Horacio Cartes, y que acompañarán la decisión que se adopte, aunque reiteró que “hay tiempos y formas” que deben respetarse.

El gobernador más millonario

Según el portal de Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos, de la Contraloría General de la República, el gobernador más millonario es César “Cesarito” Sosa (ANR), quien en el 2023 declaró un patrimonio de G. 115.838 millones.

Sosa declaró tener 31 inmuebles en Borja, Salto del Guairá, Villarrica, Mbocayaty y otros puntos del territorio nacional. También declaró una flota de 36 vehículos, mayoritariamente camiones y acoplados. Además, informó que cuenta con ganado por valor de más de G. 3.811 millones.

Está muy por encima del resto de sus compañeros, pues el “segundo”, Freddy D’Ecclesiis posee 23.000 millones.