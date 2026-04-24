Meza festeja decisión de Alliana de frenar anuncio de dupla e insiste en ver al más “guapito” en municipales

“Celebramos enormemente la decisión superinteligente y estratégica y de nuestro candidato a presidente de la República (Pedro Alliana), porque lo que pedimos era postergar una decisión más que importante de cara al futuro de las chapas presidenciales y concentrar toda nuestra atención y esfuerzo para que tengamos un resultado electoral arrasador en las próximas municipales”, dijo el diputado Hugo Meza (ANR, B-Aliado cartista).

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El pedido al que hace referencia Meza es el realizado en conjunto ayer en nombre los 15 gobernadores colorados cartistas y los 44 diputados cartistas y aliados a través del presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC) y el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre (ANR, HC) -ambos también propuestos para vicepresidente- de parar el anuncio de la dupla de Alliana hasta después de la elecciones municipales, cuyas internas serán el 7 de junio y el las principales el 4 de octubre.

“Evidentemente este hecho de elección prematura ya de un vicepresidente generaría una desatención al verdadero objetivo que es tener muy buenos resultados en la municipalidad”, insistió Meza, valorando la decisión anunciada por Alliana a través de su cuenta en X.

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De todos modos, el anuncio de Alliana no refiere que la decisión será después de las internas, sino que dijo que si bien pretendía “proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, el el hecho de “anunciar al candidato a Vicepresidente después de una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales, de manera a lograr un consenso fuerte y unánime como caracteriza al movimiento”.

No obstante, Meza insistió en que a su parecer, el mecanismo de medición “amistoso” debe ser a través de los resultados electorales en las próximas municipales.

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“Celebramos que haya una amistosa competencia entre varios sectores entre varios gremios, la de gobernadores, senadores, diputados”, pero “estamos convencidos que la elección que se viene tanto interna de junio y octubre próximo, va a medir las fuerzas de los líderes departamentales y de la capital del país y ahí vamos a ver quién es el más guapito o guapita dentro del partido Colorado quienes aspiran a un cargo superior en el siguiente periodo", remató.