Cancillería no responde al Congreso la ampliación del acuerdo migratorio con EE.UU.

El 20 de febrero de este año, Paraguay amplió el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos de América en agosto de 2025, según informó la Cancillería paraguaya en su sitio web. El documento refiere que con esta cooperación los rechazados por EE.UU. “puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”, pero no aclaró en esa ocasión si se tratarían de deportados.

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, firmó la ampliación con Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la ampliación del memorando de entendimiento o acuerdo migratorio y que “amplía la cooperación en materia migratoria entre ambos países y permite que migrantes que no son recibidos en los EE.UU. puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”.

El documento, sin embargo, no aclara si excluye a los deportados o son solo los que son rechazados en la sección de migraciones o control fronterizo en Estados Unidos. A diferencia, el acuerdo de agosto de 2025 especifica que se trata de solicitantes de asilo.

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En agosto de 2025, los gobiernos de Paraguay y la administración Donald Trump, firmaron un memorando de entendimiento que facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el país norteamericano presentar sus solicitudes en Paraguay. El documento diplomático, incluido en el programa conocido como “Tercer País Seguro” tuvo aplicación inmediata. El documento no se remitió al Senado para la aprobación del Congreso.

Pedido del Senado

El senador José Oviedo (YoCreo) informó que la Cancillería nacional no respondió el proyecto de resolución “pedido de informe al Poder Ejecutivo–Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)" sobre el acuerdo de Tercer País Seguro y sus ampliaciones, firmado con Estados Unidos” en febrero de este año. El referido legislador de la oposición es proyectista. El documento se presentó el 26 febrero pasado. Sin respuesta, el requerimiento venció el lunes 30 de marzo de 2026, conforme a los datos.

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Tampoco a Diputados

También el Ejecutivo sigue sin responder a la Cámara de Diputados sobre el contenido del convenio de cooperación con Estados Unidos. El legislador Cleto Giménez (PLRA) advirtió que el documento no pasó por el Congreso y exige transparencia para la ciudadanía.

Diputados pidieron informe sobre el acuerdo de cooperación con Estados Unidos el pasado 17 de marzo, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna de parte de las instituciones correspondientes.

“Si es que no nos responden tenemos que volver a insistir. Este acuerdo no pasó por el Congreso y desconocemos el contenido del acuerdo”, indicó el diputado Cleto Giménez, presidente de la Comisión de Migración y Desarrollo.

Seguidamente, remarcó que esto es preocupante porque no tienen conocimiento de ese acuerdo y lo que que solicitan es que se les explique el contenido del mismo.

“Todos, inclusive la ciudadanía, necesitan saber qué dice ese acuerdo”, remarcó el legislador.

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Puntos clave del acuerdo

Este memorándum se desarrolla actualmente y se centra en los siguientes puntos:

Recepción de migrantes no admitidos: Paraguay ha aceptado recibir a grupos de migrantes que no fueron admitidos por Estados Unidos. Se reporta que el primer grupo de 25 personas (pero solo fueron admitidos 16) llegaron este jueves 23 de abril de 2026 .

Repatriación y tránsito: El país funcionará como un centro de tránsito para facilitar la repatriación de estos migrantes a sus países de origen o a un tercer país, colaborando con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU.

Trámite de asilo (“tercer país seguro”): Bajo este acuerdo, Paraguay permite que solicitantes de asilo que están actualmente en EE.UU. puedan tramitar sus pedidos de protección internacional desde territorio paraguayo, compartiendo así la gestión de la inmigración ilegal.

Costo cero para el Estado: El Gobierno paraguayo aseguró que este proceso no representará un costo económico para el país, ya que la logística cuenta con el apoyo de la administración estadounidense y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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Cancillería no supo explicar beneficios

El 20 de agosto de 2025, a pocos días de la firma en Washington DC, la Cámara de Senadores aprobó en su sesión ordinaria un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) respecto al Acuerdo de Tercer País Seguro firmado entre Paraguay y Estados Unidos el pasado 14 de agosto de ese año.

La iniciativa surgió ante las dudas sobre el impacto que podría tener el convenio en materia migratoria, social y de seguridad.

El proyecto, impulsado por los senadores Eduardo Nakayama (independiente) y Celeste Amarilla (PLRA) junto con otros legisladores, solicitó al canciller Rubén Ramírez un detalle completo de los términos del acuerdo, incluyendo copia del documento, criterios de aplicación y compromisos asumidos por el país.

La respuesta remitida a la Cámara Alta, el 25 de setiembre de 2025, tiene la firma de la viceministra de Relaciones Económicas, Patricia Frutos, entonces ministra sustituta de MRE.

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En esa ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores no supo explicar al Senado el beneficio para el país al firmar el acuerdo de asilo con Estados Unidos. Así refiere la respuesta del pedido de informes solicitado por el Senado a la Cancillería nacional. Entre otros puntos, refiere que el entendimiento no requiere la aprobación legislativa.

En el documento la cartera estatal responde las preguntas de la Cámara Alta y confirma, entre otros puntos, que el acuerdo no tiene beneficios para el país.