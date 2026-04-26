Este es el mensaje de Santiago Peña por el Día del Periodista

Cada 26 de abril en nuestro país se recuerda el Día del Periodista en memoria de la fundación del primer periódico nacional: El Paraguayo Independiente, en esta fecha, pero de 1845. Por esta celebración, el presidente de la República, Santiago Peña, publicó un breve mensaje de felicitaciones.

“En el Día del Periodista, quiero reconocer a quienes eligen la vocación de informar”, empieza su escrito.

Seguidamente, menciona que los periodistas y comunicadores “son parte esencial de nuestra democracia y cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad”, aunque en la realidad, el mandatario evita o huye de la prensa cuando le incomodan las preguntas.

“Hoy les expreso mi reconocimiento a todos quienes ejercen esta profesión con dedicación y compromiso”, agrega, pero al parecer sin recordar cuando señaló a un cronista de ABC TV que le realizó una pregunta referente a inversiones de fondos jubilatorios en el banco “amigo” ueno.

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“Barrera” entre cronistas

Otro fuerte cuestionamiento hacia Peña en referencia a la prensa se dio luego de que haya dicho que existe “una barrera” entre cronistas acreditados a la Presidencia de la República y los presentadores de estudio.

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Inclusive el Sindicato de Periodistas del Paraguay había emitido un comunicado recordando al Presidente de la República que obstaculizar el trabajo periodístico constituye una forma de censura y vulnera principios fundamentales de la libertad expresión y de prensa, garantizados por la Constitución Nacional.

“Desde el SPP instamos al Gobierno Nacional a generar las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno del periodismo, garantizar el trato respetuoso hacia los trabajadores de prensa y cesar las acciones que, de manera reiterada, dificultan la labor informativa”.

También un episodio que generó polémica fue la rueda de prensa donde una cronista de ABC Color insistió a Peña sobre la presencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la reunión secreta con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia en Mburuvicha Róga. Al igual que en esta y en otras ocasiones, las consultas aparentemente dejaron irritado o molesto al cartista.

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