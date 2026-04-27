La ANR presume 2.8 millones de afiliados y más de 16.000 precandidatos

El presidente del Tribunal Electoral Partidario de ANR, Santiago Brizuela, informó, que hasta mañana martes, a las 13:00, los apoderados de los distintos movimientos inscriptos para las internas municipales coloradas, pueden verificar in situ las máquinas de votación y si los nombres de los pre candidatos están bien o quieren corregir algo.

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También dijo que un total de 16.848 pre candidatos a intendentes y a concejales municipales pugnarán el 7 de junio por 5.921 cargos y las elecciones serán de 7:00 a 16:00.

Indicó que la agrupación cuenta con 479 locales de votación y que en cada mesa de votación hay 350 electores habilitados por mesa.

Respecto a las máquinas de votación que se instalaron en la sede de la Junta de Gobierno de la ANR, Brizuela dijo que los aparatos fueron traídos en el marco de un convenio con la Justicia Electoral.

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El objetivo del convenio y la instalación de los aparatos en la ANR es que los apoderados de los diferentes movimientos puedan verificar que estén correctas las fotos, los nombres y los pseudónimos, explicó el titular del TEP.

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Esto pese a que la Justicia Electoral ya habilitó el simulador de votación disponible en su sitio web en que cada apoderado, candidato o elector puede entrar y verificar los datos de los precandidatos de cada partido y movimiento en todo el país.

El presidente del organismo electoral informó además que para intendentes en 263 distritos se presentaron para pugnar por el cargo, 629 pre candidatos a las jefaturas municipales.

Por otro lado, para competir por 2.829 concejalías titulares hay 8123 pre candidatos. Asimismo por 2.829 concejalías suplentes compiten 8.096 pre candidatos. En total hay 5.921 cargos en pugna y 16.848 pre candidatos a intendentes y concejales.

Horario es de 7:00 a 16:00

Brizuela enfatizó que el horario de votación para las internas municipales de la ANR será de 7:00 a 16:00, un horario que puede variar respecto a las internas de otras agrupaciones debido a una cuestión de autonomía partidaria.

Indicó que el objetivo es dar a los apoderados, miembros de mesa y otros la mayor cantidad de luz diurna para la votación y escrutinio de votos.