“Nadie se ocupa de las demandas sociales, están alejados de la gente”, expresó Lilian

La líder del movimiento Causa Republicana (Lista 5), la senadora Lilian Samaniego, acompañó en San Roque González de Santa Cruz (Paraguarí) la candidatura de Teodoro Fleitas (ANR, Lista 5) a la intendencia, destacando el respaldo ciudadano al proyecto local. “Acá nadie vino obligado, todos están porque tienen fe y esperanza en este proyecto”, afirmó.

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En dicho distrito el intendente saliente es Emanuel Morán (exPRF) quien busca la reelección por una alianza liderada por el partido “Yo Creo”. El PRF tiene otro candidato, Cesar Darío Molinas.

A su turno la ANR tiene a cinco precandidatos a intendentes en esta ciudad: Gustavo Britez (2A Honor Colorado); Wilson Ramírez (2N Honor Colorado); Mabel Alfonso (Fuerza Republicana); Teodoro Fleitas (Lista 5) e Irene Aguilera (Lista 6 Colorado Añetete).

Durante el encuentro, la parlamentaria puso el foco en los pequeños productores y la falta de infraestructura que golpea a la zona. “Falta acompañamiento y condiciones para que el productor pueda trabajar con dignidad”, expresó. También reivindicó el rol de la mujer en política: “Nosotras no confrontamos, pero sí exigimos respeto a nuestra dignidad”, dijo.

Durante su visita al departamento, Samaniego también se trasladó a la ciudad de Acahay, donde participó de otro encuentro político en respaldo a la candidatura de Lorena Noguera a la intendencia por el mismo movimiento.

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“Es mi tercera vez en Acahay y cada vez me siento como en casa, porque ustedes me hacen sentir eso”, expresó, destacando el vínculo cercano con la comunidad.

En ambas actividades, puso el foco en la realidad de los pequeños productores y las limitaciones estructurales que afectan a la zona.

En el cierre, llamó a recuperar los valores del Partido Colorado: “Queremos el Partido de Bernardino Caballero, de la solidaridad y el bien común”. Samaniego respalda al senador Juan Afara para la presidencia de la ANR.

Finalmente también cuestionó la situación económica al señalar que “la gente no llega a fin de mes”, y reafirmó su apoyo a Fleitas, a quien definió como “el futuro intendente de la ciudad”.

Precandidatos de Acahay

En dicho distrito el intendente saliente es Aldo Lezcano (Alianza) pero no buscará el rekutú.

La ANR tiene cinco precandidatos en el distrito: Gilberto Mereles (cartista); Gabriel Bordón (cartista); Alcides Sosa (Fuerza Republicana); Lorena Noguera (Causa Republicana) y Osmar Amarilla (Colorado Añetete).

El Partido Liberal tiene tres precandidatos: Alejo Fretes (Nuevo Liberalismo); Mabel Villalba (Frente Radical) y Esteban Petre (Nuevo Liberalismo).

Los demás candidatos son León Samudio por Cruzada Nacional y Leticia Lezcano por Yo Creo.