Senatur: Angie Duarte afirma que le tomó por “sorpresa” su salida pero decreto dice que renunció

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5918, con fecha 27 de abril de 2026, “por el cual se nombra al Jacinto Santa María como secretario ejecutivo de la Secretaria Nacional de Turismo (Senatur), dependiente de la Presidencia de la República, en reemplazo de la Angelita “Angie” del Carmen Duarte de Melillo, quien renunció“.

En el decreto se da las gracias a Duarte. La funcionaria asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

La exministra de la Senatur fue consultada si la Presidencia de la República le dio explicaciones de su salida. Respondió: “No, la verdad es que no estaba al tanto. Fue una sorpresa también para mí recibir la llamada del ministro Javier (Giménez) al mediodía aproximadamente, estaba en San Bernardino trabajando hasta el último segundo. Y me tomó un poco de sorpresa”.

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Seguidamente, Duarte agradeció la confianza que confirió el presidente de la República. Fue consultada si una cuestión política fue el detonante de su salida de la Senatur, atendiendo a su anterior paso por la Municipalidad de Asunción. Respondió que no.

“Yo creo que no tiene nada que ver la parte política, yo soy colorada desde mis inicios. Mi padre fue presidente de una seccional, la seccional 12, durante mi infancia, así provengo de una familia política. Entiendo que esto no tiene que ver con lo político, ya que soy una persona respetuosa y sobre todo siempre valoré mucho la gestión que realizó Camilo Pérez”, manifestó Duarte a 1080 AM.

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Santa María nuevo ministro

Hoy, el presidente , Santiago Peña, nombró como nuevo ministro de la Senatur a Jacinto Santa María Ammatuna, esposo de la exviceministra de Tributación Marta González, quien años atrás promovió una acción contra ABC por hacerse eco de la denuncia de un poblador de Mbatovi a quien el matrimonio quiso despojar de un inmueble.

El flamante ministro manifestó que con su llegada se inicia un nuevo camino en la Senatur con el objetivo de convertir a Paraguay en un “referente turístico de clase mundial”. Añadió que Peña aprobó una nueva orientación estratégica para el sector que permitirá a Paraguay convertirse en el primer destino de entretenimiento de América del Sur para 2037.