Internas ANR: Centurión pide unidad disidente contra el cartismo

El contexto electoral divide a la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) no solo con relación a las elecciones internas previas a los comicios municipales de octubre de este año, sino también debido a la campaña adelantada que tanto el oficialismo cartista y la disidencia ya han comenzado a emprender de cara a las elecciones generales de 2028.

Mientras la ANR se prepara para definir en junio a los candidatos que presentará para pugnar por intendencias y concejalías en octubre, el cartismo vive momentos de tensión interna mientras se dilata la selección de quien será el compañero de fórmula del vicepresidente Pedro Alliana en la chapa presidencial que el oficialismo postulará en las internas partidarias de 2027, en las que el Partido Colorado elegirá a sus candidatos para las generales del año siguiente.

En paralelo, comienzan a verse movidas de cara a la otra elección que tendrá lugar en simultáneo en 2027: la de las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno de la ANR.

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Rumores indican que Horacio Cartes, el actual presidente de la ANR y líder del movimiento Honor Colorado, buscará la reelección, mientras que en la disidencia se menciona como posibles candidatos al senador Juan Afara y al exvicepresidente de la República Hugo Velázquez.

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La alternancia “hace bien”

En conversación con ABC Color este martes, el diputado colorado disidente Daniel Centurión expresó su deseo de que la disidencia colorada tenga la “madurez” de unirse y presentar una sola candidatura a la titularidad de la Junta de Gobierno para desafiar al cartismo.

Opinó que tanto Afara como Velázquez son “excelentes candidatos” y dijo no atreverse a descalificar a nadie, aunque tampoco descartó la posibilidad de que un tercer postulante surja “en cualquier momento”.

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El diputado Centurión - quien recientemente bajó su precandidatura a la Intendencia de Asunción en favor de la del exintendente Arnaldo Samaniego – opinó que la alternancia “siempre hace bien, oxigena a las viejas venas del partido”.

Lamentó que, según denuncias de miembros disidentes de la Junta de Gobierno, bajo la administración de Cartes “se perdió el debate” en el interior del partido. “Se cercena la posibilidad del debate y no se aceptan los cuestionamientos”, dijo.

Senaduría vitalicia

El diputado Centurión también comentó sobre la intención del oficialismo cartista de impulsar un proyecto de ley que permita a los expresidentes de la República renunciar a su estatus de senadores vitalicios y postularse a cargos electivos, lo que podría permitirles integrar el quorum activo de las cámaras con voz y voto.

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El legislador manifestó que considera que “un expresidente sería una muy buena contribución en el Congreso”, pero dijo que esperará contar con un “análisis técnico” del proyecto de ley cartista antes de sentar postura.

Además, señaló la posibilidad de que el proyecto de ley sea una “cortina de humo” para desviar la atención de la opinión pública de algún nuevo negociado o escándalo del gobierno del presidente Santiago Peña.