Senaduría vitalicia: plan cartista es un “canibalismo contra el Derecho”, dice constitucionalista

La Cámara de Senadores se prepara para tratar este miércoles el proyecto de ley impulsado por el cartismo que busca reglamentar la senaduría vitalicia. La iniciativa pretende que los expresidentes de la República puedan ser habilitados como senadores activos (con voz y voto), algo que para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia representa un atropello al orden jurídico.

En entrevista sobre el alcance de esta propuesta, Estigarribia fue tajante: “la Constitución es muy clara. El artículo 189 establece que serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto. No requiere ninguna reglamentación. Ninguna. ¿Por qué? Porque simplemente es claro y taxativo”, señaló.

Según Estigarribia el intento de avanzar con esta ley es un “acto de canibalismo contra el derecho”, ya que se pretende modificar el espíritu de la Carta Magna a través de una ley ordinaria, algo jurídicamente imposible. “Esto demuestra una supina ignorancia del derecho, como mínimo. Es una grosera violación pretender reglamentar algo que es taxativo”, añadió.

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Una Corte manipulada por el poder político

Estigarribia también desarmó el argumento de Basilio “Bachi” Núñez, quien sostiene que el proyecto se basa en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en su momento habilitó las candidaturas de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

“La Corte no dictamina, la Corte dicta fallos para casos concretos. Lo que pretenden ahora es volver ley esos fallos de una Corte que ha sido manipulada por el poder político. Fueron fallos donde los jueces prevaricaron y no fueron a juicio político porque tuvieron protección”, denunció.

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Recordó que el Senado, en años anteriores, actuó correctamente al no dejar jurar a Duarte Frutos ni a Cartes, haciendo prevalecer la Constitución por sobre las maniobras judiciales. “Cuando tienen poder político para influir en los magistrados, se candidatan. Pero el Senado, cumpliendo la ley, les negó la posibilidad”, rememoró.

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Inseguridad jurídica

Finalmente, Hugo Estigarribia advirtió que de prosperar esta iniciativa, el daño a la institucionalidad de la República será “tremendo”.

“Dicen: ‘tenemos mayoría y vamos a hacer lo que queremos’. Eso es lo que aplican los caníbales con su presa. Esto demuestra que Paraguay tiene una pésima seguridad jurídica y una falta total de institucionalidad. Están haciendo tabla rasa con el Estado de derecho”, sentenció.