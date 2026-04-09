Tribunal electoral de ANR responde al sector cartista, denuncia Lilian Samaniego

Representantes de la disidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), entre ellos la senadora Lilian Samaniego, presentaron ayer una nota de protesta al presidente del Tribunal Electoral del partido, Santiago Brizuela, denunciando un supuesto intento por parte del oficialismo cartista de debilitar la participación democrática interna y perjudicar derechos de candidatos de las facciones disidentes en las próximas elecciones internas municipales.

Durante la visita de ayer de la senadora Samaniego y otros representantes de la disidencia a la sede central de la ANR, curiosamente un policía apostado en el predio exigió a varios de los visitantes que registren sus números de cédula de identidad.

“A mí no, pero a los demás compañeros correligionarios y apoderados que me acompañaron les pedían su cédula de identidad para ingresar a la casa de todos los colorados”, comentó la legisladora colorada.

Tribunal partidario “responde a un solo sector”

La senadora Samaniego dijo que la visita fue para presentar al presidente del Tribunal partidario un “manifiesto” firmado por varios representantes prominentes de la disidencia colorada como el expresidente Mario Abdo Benítez, los exvicepresidentes Hugo Velázquez y Juan Afara, senadores y diputados.

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“Colorados que perciben que su partido no trabaja institucionalmente, que responde a un solo sector y no a todos”, declaró. “Vemos un Tribunal que lleva adelante un estilo verticalista que no condice con el coloradismo ni el respeto al que piensa distinto”.

El cuestionamiento llega luego de que el Tribunal Electoral colorado rechazara un pedido de la disidencia de unificar las listas de precandidatos a concejales de Asunción de los movimientos disidentes Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete, luego de que el precandidato a intendente de Añetete, Daniel Centurión, bajara su postulación en favor del aspirante de Causa y Fuerza, Arnaldo Samaniego.

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“El Tribunal no puso la voluntad política para respetar a dos precandidatos surgidos de la voluntad popular que tuvieron la madurez política de encontrar la herramienta para consensuar”, manifestó la senadora. “Lo que hicieron es buscar debilitar a la disidencia. Creyeron que con la actitud de negarnos todo nos debilitaban, pero lo que hicieron es fortalecer a la disidencia”.

Afirmó que hay una “bajada de línea” en el Tribunal, donde el oficialismo cartista tiene una mayoría de tres miembros contra dos disidentes.