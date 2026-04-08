ANR: disidencia colorada se une por primera vez y fustiga resolución de tribunal electoral

La disidencia colorada se unió por primera vez desde el 2023 y remitió una nota dirigida al presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), abogado Santiago Brizuela, vinculado al movimiento Honor Colorado (HC).

Este órgano partidario rechazó el lunes 30 de marzo pasado, el pedido realizado por la disidencia colorada consistente en la unificación de las listas de precandidatos a concejales de Asunción por los movimientos Colorado Añetete y Causa y Fuerza Republicana. Es con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

El pedido se planteó tras la declinación de la postulación de Daniel Centurión a su precandidatura a intendente a favor de Arnaldo Samaniego. La disidencia apeló la resolución, la cual se resolvería esta semana.

En el manifiesto público, los líderes disidentes expresan "su preocupación por lo que consideran un debilitamiento de la participación democrática interna y una afectación a los derechos de candidatos surgidos de la voluntad popular partidaria".

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El documento señala que “el principio constitucional de participación para elegir y ser electo es la base de la legitimidad política”. Advierte que “este fundamento histórico del Partido Colorado se encuentra amenazado por decisiones que”, según los firmantes, “limitan la expresión democrática de la dirigencia y de los movimientos internos”.

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¿Qué dice la resolución?

En la resolución N° 78 del 30 de marzo pasado, la votación en el TEP fue en mayoría cartista. El titular del órgano colorado Santiago Brizuela, Sergio Godoy y Félix Ortellano votaron por el rechazo.

La Ley n.º 635/95 establece que los plazos procesales son peren­torios e improrrogables. No habrá ampliación en razón de la instancia, por tanto, el pedido resulta a todas luces extempo­ráneo, a criterio de los miem­bros del TEP, Santiago Brizuela, Félix Ortellado y Sergio Godoy, todos vinculados al cartismo.

Por su parte, los miembros Mónica Seifart yWilson Rojas expresaron su voto por la aprobación del pedido de Colorado Añetete y Fuerza y Causa Republicana.

A Colorado Añetete se le asignó la lista 6 y a Fuerza Republicana la lista 4. Esta decisión fue cuestionada con dureza por la disidencia colorada

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Señala que de conformidad con la resolución 228 del 14 de noviembre del 2025, el plazo para la inscripción de precandidaturas para cada movimiento estaba establecido desde el 2 de febrero del 2026 hasta las 13:00 del 16 de febrero del 2026.

Unidad disidente

La misiva tiene la firma de los principales líderes del sector disidente, como el expresidente de la República Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete); Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) Lilian Samaniego (Causa Republicana).

Además se unieron los diputados Mauricio Espínola, Daniel Centurión, Juan Maciel Merlo, Roberto González Segovia, y Luis “Tiki” Vaesken. El presidenciable por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens también se sumó a los firmantes.

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También firmaron los senadores Juan Afara, Colim Soroka, Luis Pettengill, Blanca Ovelar, Carlos Núñez Agüero y Ramón Retamozo.

Pluralismo está en riesgo, denuncian

En el manifiesto, los líderes disidentes sostienen que un sector del Tribunal Electoral Partidario habría socavado derechos de candidatos surgidos de consensos políticos internos, lo que generó desacuerdos que, aseguran, serán trasladados al ámbito electoral partidario como forma legítima de resolución democrática.

Asimismo, el documento reafirma que “la disidencia interna no representa una amenaza para el coloradismo, sino que constituye un elemento vital para su fortalecimiento institucional”.

Afirman que un partido sin debate interno, competencia leal y "pluralismo corre el riesgo de convertirse en una estructura cerrada al servicio de pocos".

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Los firmantes también recordaron el papel histórico del Partido Colorado en los momentos clave del Paraguay, destacando que su vigencia se ha sustentado en la capacidad de adaptarse a los desafíos nacionales y mantener la unidad en la diversidad de ideas.

Finalmente, el documento convoca a todos los afiliados colorados, independientemente de su movimiento interno, a defender la democracia partidaria y fortalecer la unidad sobre la base del respeto a la voluntad popular.