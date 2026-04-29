“Jubilación VIP” sigue y no para: Senado posterga el tema otra semana

El tratamiento del proyecto de ley “del fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, figuraba en el orden del día de la fecha, pero a pedido del senador cartista Derlis Maidana (ANR, HC), el expediente fue postergado por una semana.

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En votación a mano alzada, respaldaron el aplazamiento senadores de la bancada de Honor Colorado y sus aliados liberocartistas. La propuesta tendrá sanción ficta el domingo 31 de mayo.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue impulsada para aplacar las movilizaciones del funcionariado público cuando el cartismo intentó forzar una reforma a la Caja Fiscal, que al final resultó mínima.

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El cartismo ha rechazado eliminar la Jubilación Vip y la propuesta remitida ha sido postergada en numerosas ocasiones en la Cámara de Senadores. Incluso fue aprobada “en general” y se postergó su estudio en particular, artículo por artículo, solo para volver a “foja cero” cuando el pleno resolvió devolver su estudio a las comisiones asesoras.

No cambia nada

La versión aprobada en la Cámara de Diputados a pesar de los anuncios grandilocuentes, mantiene su condición de privilegio. Ni siquiera se redujo el monto de pensión millonaria, el porcentaje de aporte es menor al que impusieron a docentes; la edad mínima para jubilación sigue siendo un chiste y no tocaron los años de aporte.

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El senador liberocartista Dionisio Amarilla había dicho que la principal discusión gira en torno a las condiciones específicas para la jubilación extraordinaria y cómo impactará en la modalidad ordinaria. “El único aspecto que aún genera debate es si se accederá a la jubilación extraordinaria con 3 períodos o 2 períodos, o con 55 o 60 años”, sostuvo.