Política
29 de abril de 2026 a la - 16:27

“Jubilación VIP” sigue y no para: Senado posterga el tema otra semana

Sesión de la Cámara de Senadores. (Foto Gentileza)
Sala de sesión de la Cámara de Senadores. (Foto Gentileza)

Ante los desacuerdos dentro el cartismo, la Cámara de Senadores en menos de 30 segundos volvió a postergar los cambios a la “Jubilación VIP” o Caja Parlamentaria de Jubilaciones, un proyecto tildado de “cosmético” en que se mantienen la mayoría de los privilegios de los legisladores.

Por ABC Color

El tratamiento del proyecto de ley “del fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, figuraba en el orden del día de la fecha, pero a pedido del senador cartista Derlis Maidana (ANR, HC), el expediente fue postergado por una semana.

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En votación a mano alzada, respaldaron el aplazamiento senadores de la bancada de Honor Colorado y sus aliados liberocartistas. La propuesta tendrá sanción ficta el domingo 31 de mayo.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue impulsada para aplacar las movilizaciones del funcionariado público cuando el cartismo intentó forzar una reforma a la Caja Fiscal, que al final resultó mínima.

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El cartismo ha rechazado eliminar la Jubilación Vip y la propuesta remitida ha sido postergada en numerosas ocasiones en la Cámara de Senadores. Incluso fue aprobada “en general” y se postergó su estudio en particular, artículo por artículo, solo para volver a “foja cero” cuando el pleno resolvió devolver su estudio a las comisiones asesoras.

No cambia nada

La versión aprobada en la Cámara de Diputados a pesar de los anuncios grandilocuentes, mantiene su condición de privilegio. Ni siquiera se redujo el monto de pensión millonaria, el porcentaje de aporte es menor al que impusieron a docentes; la edad mínima para jubilación sigue siendo un chiste y no tocaron los años de aporte.

El senador liberocartista Dionisio Amarilla había dicho que la principal discusión gira en torno a las condiciones específicas para la jubilación extraordinaria y cómo impactará en la modalidad ordinaria. “El único aspecto que aún genera debate es si se accederá a la jubilación extraordinaria con 3 períodos o 2 períodos, o con 55 o 60 años”, sostuvo.