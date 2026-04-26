Día del Periodista: SPP exige Ley de Protección y denuncia precarización

Este domingo, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) publicó un comunicado en el que vuelve a exigir al Estado tomar medidas concretas para proteger a los comunicadores, teniendo en cuenta que 22 periodistas han sido asesinados en el país en los últimos 37 años.

El 26 de abril es el aniversario de uno de los crímenes de mayor perfil que tuvieron como víctimas a periodistas en Paraguay: el asesinato del comunicador Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero, Amambay, en 1989. El crimen permanece impune.

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Desde el asesinato de Leguizamón, “otros 21 periodistas han sido asesinados a lo largo de estos años, sin que el Estado paraguayo haya adoptado medidas reales y efectivas para evitar que estos crímenes, y otras formas de violencia contra periodistas, sigan ocurriendo”, recuerda el SPP.

Ley de protección a periodistas

El Sindicato volvió a exigir al Estado que apruebe la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como dicta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El oficialismo cartista en el Senado presentó recientemente un proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia” que excluye de su alcance a activistas de defensa de los derechos humanos y que ha sido rechazado por el SPP por carecer de mecanismos de protección efectivos, eliminar espacios de representación de los trabajadores y dejar la decisión de otorgar medidas de seguridad a periodistas en manos del Ministerio del Interior.

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El gremio de periodistas teme que el proyecto de ley del cartismo busque establecer mecanismos de control sobre la prensa y dejar desprotegidos a comunicadores críticos del Gobierno.

Además de un proyecto de ley de protección a periodistas efectivo, el SPP exige la creación de un grupo de trabajo que investigue y esclarezca el asesinato de Santiago Leguizamón y otros periodistas asesinados cuyos crímenes permanecen impunes.

Precarización laboral y violencia

El SPP alerta también sobre la “acelerada precarización laboral” en el sector periodístico.

“Las grandes empresas periodísticas han avanzado sobre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de prensa”, indica el comunicado, que cita un sondeo que indica que “al menos el 40% de los trabajadores de prensa deben recurrir a tener dos o más empleos para poder llegar a fin de mes, llegando a soportar jornadas laborales de 12 y más horas”.

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Y resalta también los “acosos y violencia que enfrentan cotidianamente” las mujeres que se dedican al periodismo, que van desde “situaciones de hostigamiento hasta abusos de poder” en medios.

“Estas prácticas vulneran derechos, limitan el ejercicio pleno del periodismo y perpetúan relaciones desiguales dentro de las redacciones”, concluye el comunicado.