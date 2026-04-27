Ley de protección a periodistas: SPP alerta de los posibles peligros del proyecto oficialista

Está previsto que esta semana la Cámara de Senadores analice un proyecto de ley de “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia” presentado por el oficialismo cartista y cuya eficiencia ha sido puesta en duda por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que manifestó temer que otorgue al Poder Ejecutivo demasiada discrecionalidad a la hora de decidir sobre la protección de comunicadores.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Santiago Ortiz, secretario general del SPP, comentó que aún no ha sido confirmado que el proyecto de ley del oficialismo vaya a ser tratado en la sesión del Senado de este miércoles, pero dijo entender que la propuesta figura en el borrador del orden del día de esa sesión.

El SPP presentó su propia versión de un proyecto de ley de protección a periodistas, que el cartismo ha rechazado principalmente debido a que incluye en el alcance de sus protecciones también a activistas de defensa de los derechos humanos.

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Ortiz dijo que el viernes hubo una mesa de trabajo que tenía como objetivo dialogar con el oficialismo y buscar unificar ambas propuestas, algo que admitió sería muy difícil debido a las diferencias que existen entre ambos textos. Sin embargo, a la reunión no se presentó ningún representante del oficialismo.

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Los cuestionamientos al proyecto del cartismo

Ortiz argumentó que el “punto central” del proyecto de ley del cartismo no es excluir a los defensores de derechos humanos del alcance de la protección, sino “dejar la protección en manos de una dirección del Ministerio del Interior sin participación de otras instituciones del Estado o de los trabajadores de prensa”.

Subrayó que la propuesta oficialista deja la protección a periodistas supeditada “a la decisión política de un funcionario político nombrado por el ministro del Interior o el Poder Ejecutivo”, lo que podría permitir al ministro negarle protección a un periodista que realice publicaciones que molesten al poder de turno.

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Y al no incluir a los trabajadores de prensa en el espacio de toma de decisiones, los comunicadores no van a poder hacer un control efectivo de esas decisiones, agregó.

“Tenemos que tener un asiento los periodistas, una representación que pueda exigir, plantear medidas (...) y controlar el cumplimiento de las medidas que se establecen” añadió.

Protocolo de protección “desactualizado”

Ortiz dijo también que el proyecto de ley del cartismo contempla un protocolo de protección que ya existe, sin ser cumplido, desde 2017 y es “solo de mirada policial, desactualizado”, sin incorporar medidas de prevención como la capacitación a periodistas en medidas de autoprotección.

El representante del SPP recordó que el periodismo sigue siendo un “oficio de riesgo” en el interior del país, en las zonas fronterizas e incluso en la capital y alrededores, donde se han registrado recientemente ataques con armas de fuego a las residencias de periodistas.

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Como periodista “uno toca intereses y encuentra una reacción” que en algunos casos puede ser violenta, resaltó Ortiz.

Desde 1989, 22 periodistas han sido asesinados en Paraguay. Varios de esos crímenes permanecen impunes.