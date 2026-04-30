Camilo Pérez exhibe privilegio para hacer proselitismo en sede municipal

Este miércoles último, el precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, inició una serie de visitas a dependencias de la Municipalidad de Asunción, “con el objetivo de reconocer su labor y recoger de primera mano sus experiencias y desafíos”, informó su equipo de comunicación.

Durante sus visitas, Pérez compartió con equipos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la Estación de Buses de Asunción, el Policlínico Municipal, el Mercado de Abasto y el Mercado N° 4. Conforme a las fotografías, Pérez también visitó la sede de la Municipalidad de Asunción.

En la sede de la PMT, Camilo Pérez recorrió las dependencias y fue recibido hasta “con honores” por los funcionarios. En las imágenes divulgadas se observan a agentes de tránsito alineados y recibiéndolo con el intendente electo de Asunción.

Las internas municipales están previstas para el domingo 7 de junio. Las elecciones municipales se prevén para el 4 de octubre.

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Al llegar, fue recibido por el nuevo director Rodrigo Delvalle y agentes de la PMT como si ya fuera el intendente. Se pusieron firmes ante él, encuadrados, esperaron para saludarlo. Esa formación llamó la atención de varios en redes sociales, puesto que el recorrido no lo hizo en carácter de autoridad sino en el marco de su campaña, portando de hecho una camisa personalizada con su eslogan y nombre.

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Destaca visitas

Conforme a los datos, el precandidato Camilo Pérez “resaltó la importancia de fortalecer el rol del funcionario municipal”. “En ese sentido, remarcó que “el cambio en Asunción se va a lograr con una Municipalidad que funcione mejor, que sea eficiente y que entienda que está al servicio de la ciudadanía”, expresó el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

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Camilo Pérez valoró “un buen liderazgo para el correcto funcionamiento institucional”. “Creo en una gestión donde el ejemplo empieza arriba, donde el intendente es el primero en llegar y el último en irse”, manifestó.