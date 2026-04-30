Lilian Samaniego: “El Gobierno está lejos de la gente y la economía es un desastre”

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) expresó su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de las familias paraguayas, especialmente ante el constante aumento de productos básicos, pese a la baja del dólar.

La legisladora sostuvo que la ciudadanía enfrenta una crisis real en alimentación, salud y transporte, mientras el Gobierno no logra responder a las necesidades urgentes de la población.

“Bajó el dólar, pero no bajaron los precios de los productos, y en muchos casos aumentaron. La economía es un desastre. Estamos mal de verdad”, afirmó.

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Samaniego presentó cifras sobre el incremento de la canasta familiar entre abril de 2025 y 2026:

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Huevos: subieron 18%

Azúcar: aumentó 12%

Fideos: incremento del 25%

Pan: subió 38%

Aceite: aumentó 14%

Carne: incremento del 20%

Muslo de pollo: subió 23%

Leche: aumentó 15%

Yerba: subió 14%

Arroz: incremento del 7%

“Muchas familias deben elegir entre medicamentos o comida”

Según relató, numerosas madres paraguayas le expresaron una realidad alarmante: “Ahora tengo que elegir entre comprarle el medicamento a mi hijo o darle de comer”.

Para la senadora, esto refleja el fracaso del sistema de salud pública y la falta de respuestas concretas en políticas sociales.

Ante este escenario, Samaniego anunció que solicitará en Mesa Directiva la convocatoria del ministro de Economía, Óscar Lovera, para exigir explicaciones sobre la falta de resultados en beneficio de la ciudadanía.

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“Hay que hablar con el ministro de Economía. ¿Qué pasa? Bajó el dólar y no bajaron los precios. La gente con salario mínimo no llega a fin de mes”.

La parlamentaria recordó además que desde el Congreso acompañaron presupuestos, préstamos y herramientas financieras para el Ejecutivo, pero cuestionó que esos recursos no se traduzcan en mejoras para la población.

Críticas a prioridades del Gobierno

Samaniego también apuntó contra decisiones presupuestarias que, según dijo, favorecieron intereses bancarios antes que inversión social. “Los intereses no curan, no enseñan, no construyen”.

Cuestionó la falta de inversión en infraestructura escolar, obras públicas, salud pública y transporte eficiente.

La senadora también lamentó que incluso una tradición popular como el asado del 1 de mayo se haya vuelto inaccesible para muchas familias. “Muchos en el Día del Trabajador no van a comer su asadito”.