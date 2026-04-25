Lovera descarta una “economía de guerra” y habla de señales de mejoras en recaudaciones

El ministro de Economía, Óscar Lovera, abordó en entrevista en Enfoque Económico de ABC Cardinal sobre la “economía de guerra” que había anunciado su antecesor el ex ministro Carlos Fernández Valdovinos y que encendió las alertas sobre la situación de las finanzas públicas. Lovera reconoció la existencia de un bache de liquidez en las finanzas originado por varios meses de menor dinamismo en la recaudación, sobre todo en Aduanas que está relacionado específicamente con la baja del dólar, y por la baja de ingresos por parte de las binacionales, lo que les llevó a “priorizar gastos”.

Más que instalar la idea de un colapso fiscal, el ministro propuso una visión distintas, y aunque reconoció un problema que “afectó principalmente al fisco” , evitó presentarlo como una crisis estructural. Óscar Lovera, ex viceministro de Administración Financiera fue el designado por el presidente Peña para llevar el timón del MEF en esta “segunda etapa”, tras la salida de Fernández a fines de marzo.

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Según su explicación, la señal de alerta se venía observando desde agosto del año pasado (2025), cuando se produjo una ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios.

Así detalló que hasta julio, la recaudación venía creciendo a un promedio cercano al 9%, luego ese ritmo se moderó en agosto y ya bajó al 6% y luego al 4% y para diciembre, se terminó igualando prácticamente la recaudación obtenida en diciembre de 2024.

El mismo patrón, añadió, se repitió al inicio de este año, en enero y febrero, donde se registró una caída de los ingresos tributarios en comparación con febrero de 2025.

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En medio de estos inconvenientes de liquidez y ante los compromisos en puerta, el MEF hizo uso del recursos de “adelanto de corto plazo” del Banco Central del Paraguay (BCP), G. 2,5 billones (370 millones de dólares).

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El ministro reconoció que la menor recaudación “afectó un poco” las condiciones de liquidez del Tesoro para afrontar compromisos en el corto plazo y que en ese contexto, el Gobierno priorizó el cumplimiento de lo que Lovera denominó “gastos rígidos”, entre ellos: salarios y programas sociales, quedando atrás los pagos a los proveedores que “fue resentido” durante el período de estrechez financiera.

Señales de mejora desde marzo

Según Lovera, que desde marzo se observó un cambio nuevamente en la tendencia de las recaudaciones, ya que se reportó una recuperación de los ingresos tributarios, con un desempeño positivo que ubicó “en torno al 10,6%” para ese mes. Asimismo, señaló que la recaudación diaria de abril también está mostrando una dinámica “importante”, asociada al vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y a un mayor movimiento recaudatorio de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).

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Si los resultados de recaudación se sostienen, afirmó, el Ejecutivo espera regularizar compromisos pendientes, específicamente de dos rubros que son las farmacéuticas y vialeras. Recordemos que la semana pasada, el Gobierno anunció el pago parcial de US$ 180 millones y U$ 150 millones a farmacéuticas y constructoras respectivamente, que estarían abonando entre abril y mayo con recursos del Tesoro. En cuanto al saldo de unos US$ 1.000 millones que quedaría se está trabajando en el instrumento financiero de cesión de deuda o factoraje