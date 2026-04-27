Gobierno se desmarca de “campaña sucia” en redes, pero se borraron las pautas tras salir a luz el caso

Ayer, mediante una investigación especial sobre una red desinformante, se dio a conocer que “Despierta Paraguay” (DPY), página usada para promover enormes “campañas sucias” contra el sector de la prensa y críticos políticos, difundió “anuncios pagos” a través de una agencia colombiana llamada Digimarketing SAS.

En Paraguay, el otro y único cliente de la agencia sería el Gobierno, ya que desde 2025, varios anuncios para los programas Hambre Cero y Che Róga Porã del Gobierno de Santiago Peña fueron pautados en Google por la agencia de medios digital Digimarketing SAS, con sede en Colombia.

Tras la publicación y conocimiento público del caso, hoy el Mitic emitió un comunicado haciendo directa mención a la publicación del diario ABC Color.

“El Estado paraguayo no mantiene ni ha mantenido contrato, acuerdo ni relación alguna con la empresa mencionada”, detallan, aunque coincidentemente, esta misma agencia es la encargada de publicar los anuncios de DPY, la mencionada página especializada en atacar a críticos y opositores del Gobierno y señalada por difundir desinformación y teorías de conspiración a favor del cartismo durante las elecciones presidenciales de 2023.

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“Cualquier persona puede promocionar enlaces”

El argumento de la cartera estatal a cargo del ministro Gustavo Villate es que “cualquier persona puede promocionar enlaces públicos”, ya sean videos, publicaciones o páginas web disponibles en internet, desde sus propias cuentas sin autorización del Estado, por lo que supuestamente ahí se genera una “una falsa apariencia de vinculo institucional”.

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“La pauta digital del Gobierno se ejecuta únicamente a través de plataformas de publicidad digital, como Meta Ads, Google Ads y sistemas programáticos”, menciona su comunicado.

Asimismo, alegan que para pautas, el Estado “define criterios generales de campaña” con agencias “que sí tienen contrato” con el Gobierno de Santiago Peña, aunque tampoco las mencionan.

“El Gobierno no selecciona de manera manual ni individual cada sitio web donde aparece un anuncio. Esa distribución es realizada automáticamente por los algoritmos de las plataformas”, precisan, para de vuelta argumentar que “la eventual aparición” de un anuncio en un sitio “no implica relación, contratación, acuerdo ni respaldo del Gobierno del Paraguay con dicho medio, página o tercero.”

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Acciones del Mitic

En la parte final de su comunicado, el Mitic asegura que ante el “uso indebido de contenidos e identidad institucional”, la institución presentó denuncias a Meta Ads y Google Ads.

El objetivo de los reportes sería dar la “baja los contenidos que vulneran las políticas de uso de identidad institucional”, al igual que derechos que puedan afectar a terceros.

Finalmente, reiteran que los ciudadanos puede reportar “contenidos sospechosos o posibles casos de uso indebido de identidad institucional” al correo abuse@cert.gov.py.

“No tenemos ningún contrato ni vínculo con esa empresa; nosotros no tenemos control de lo que alguien pueda promocionar sobre un posteo realizado oficialmente”, también detalló al respecto el ministro Gustavo Villate a ABC Color.

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Se eliminaron las pautas tras salir a luz el caso

Tras las publicaciones, se borraron los anuncios publicados por la agencia Digimarketing SAS, según consta en el registro del propio Centro de Transparencia de Google.

En una de las capturas se encuentra una pauta para “Che Róga Porã”, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, aunque tras una segunda verificación, tal contenido ya no existe, informó el periodista de ABC Leonardo Gómez.

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