Repudian silencio de la Justicia a casi cuatro años del asesinato del fiscal Pecci

Cecilia Pérez, abogada de Claudia Aguilera y exministra de Justicia, compartió en sus redes sociales un video en que se reclama que ya suman 1.460 días de impunidad desde la fecha del asesinato del agente fiscal.

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“Cuatro años de silencio. ¿Quién mandó matar a Marcelo Pecci? Su valentía sigue esperando una respuesta. Paraguay merece la verdad. El silencio no puede ser el final. Justicia para Marcelo Pecci", señala el video compartido editado con imágenes del agente.

La publicación surge en el marco del cuarto aniversario de la boda de Marcelo Pecci, el 30 de abril de 2022, con la periodista Claudia Aguilera y con miras al 10 de mayo, fecha en que se cumplirán cuatro años del crimen que conmocionó al país. Este asesinato se dio en una playa de Barú, Colombia, durante la luna de miel de la pareja.

El crimen ocurrió siendo fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, y ahora ocupa el cargo Emiliano Rolón.

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“Hay amores que se convierten en coraje! Claudia Aguilera Vda. de Pecci lo sabe mejor que nadie. Es periodista. Sabe lo que cuesta estar del otro lado del micrófono, cuando tu nombre se convierte en titular y tu dolor en espectáculo. Y aun así, eligió alzar la voz”, destacó.

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La letrada señaló que algún día el hijo de Pecci y Aguilera preguntará a su madre quién era su papá, qué le pasó y qué hicieron para que los culpables pagaran. “Y ella necesita poder mirarlo a los ojos y contarle toda la verdad. Marcelo Pecci vivió con integridad. Ese legado no se negocia”, aseveró Pérez.

Sostuvo que la situación de la viuda es una historia de resiliencia pura. “De amor que se niega a ceder ante la impunidad. Fuerza, Claudia. No estás sola!”, finalizó.