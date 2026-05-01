Peña usa recursos de todos para “terrorismo de Estado” en vez de comprar remedios, fustiga Wiens

El presidenciable por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, lamentó que ahora el gobierno de Santiago Peña utilice los recursos del Estado -no solo económicos, sino también judiciales- para perseguir a los que piensan diferente o los que denuncian sus malos manejos, incluidos medios de prensa y periodistas.

Lea más: Sicariato fiscal bajo órdenes de Emiliano Rolón consumó venganza de Alejandro Domínguez, usando a la Conmebol

“Eso no es correcto; eso es terrorismo de Estado: decir ‘el que no piensa como yo, el que no es de mi línea, voy a perseguirlo’. Eso no es de buenos colorados, ni mucho menos de buenos paraguayos”, sostuvo Wiens durante un acto de campaña anoche en San Juan Nepomuceno (Caazapá).

El mismo repudió, sobre todo, el derroche de recurso del Estado para estas persecuciones, ya sea presuntamente utilizando fondos públicos o instrumentando a la Justicia.

“Ahora imagínense lo que hacen estos: utilizan el dinero del Estado, eso es nuestro, completo de los paraguayos... Itaipú, Yacyretá, etc., y contratan empresas con fondos del Estado para perseguir a periodistas y medios de comunicación que critican al gobierno”, señaló.

En referencia a la presunta campaña sucia a través de redes sociales, presuntamente financiada con fondos públicos, que luego se traduciría en causas penales en contubernio con la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa línea, puede mencionarse el caso de la cuestionada acusación contra directivos del Banco Atlas, integrante del grupo ABC Color, por una supuesta causa vinculada al caso FIFA Gate y el expresidente de Conmebol, Nicolás Leoz (+), la cual la Fiscalía mantuvo pese escandalosos hechos revelados en el proceso.

Lea más: Conmebol: fiscal general anticipó que habrá acusación contra Atlas, según abogado

Los vicios más graves fueron la divulgación de un acuerdo secreto entre el actual presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez (aliado y vinculado a negocios con este gobierno) con los herederos de Leoz donde acordaban desistir de toda acción penal a cambio de unos US$ 51 millones y la evidencia de que el abogado de Conmebol, Claudio Lovera, presuntamente instruía qué hacer a los fiscales de caso.

“Ni que decir, persiguen a los políticos que no son de su línea como nosotros, entonces usan los medios de comunicación, las redes sociales, el ataque por todos lados, el mismo gobierno contratando gente para atacarnos a nosotros. Yo a estas alturas ya estoy imputado y en breve me van a inventar otra imputación en mi contra, esa es la persecución del Gobierno”, acotó Wiens.

El mismo hizo referencia a su imputación por el caso Metrobús, donde finalmente él fue imputado por frenar una obra que desde un inicio tenía irregularidades, mientras que la Fiscalía blanqueó al responsable de la obra, el exministro Ramón Jiménez Gaona.

Mientras, gente padece falta de circulante y “tarifazos”

“Por donde recorro me dicen que falta circulante, ¿acá como están?“, preguntó Wiens a los presentes en el acto, quienes le respondieron: ”Falta todo también".

Seguido, también cuestionó el presunto “facturazo” de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con aumentos siderales y repentinos en el costo de servicio de energía eléctrica.

“¿Ustedes ya revisaron su cuenta de ANDE este último mes?, el doble me llegó a mi. Calladita esta gente subió, duplicó o triplicó en algunos casos y no era porque hacía tanto calor o esto que aquello", denunció.

Todo esto para enfatizar que al gobierno de Santiago Peña y a su sostén político, al cartismo, no le importan los problemas de la gente, sino solo sus negocios y perseguir a sus enemigos.

Lea más: Aumento del endeudamiento público en un escenario global más restrictivo

Finalizó su intervención señalando otro fenómeno que motivó este gobierno, el endeudamiento para el consumo diario, lo cual se ve reflejado en el auge de uso de tarjetas de crédito, incluso para pagar en cuotas las compras del supermercado.

“Ahora nuestro nuestro prójimo se endeuda por adelantado para darle de comer a su familia”, fustigó.