Banco Atlas: cuatro evidencias que desmontan la acusación de la Fiscalía

Para la defensa técnica del Banco Atlas, la acusación presentada en las últimas horas evidencia un sometimiento total de la Fiscalía General del Estado a factores de poder político. El Dr. Rodrigo Yódice, representante legal de la entidad, desmenuzó los puntos de la acusación fiscal, calificándola de “aventura irresponsable” y un ataque directo a la libertad de expresión.

A continuación, los ejes centrales con los que la defensa desarticula la tesis del Ministerio Público:

1. El “delito base” murió: La reparación de Conmebol

Uno de los argumentos más contundentes de Yódice reside en la extinción de la acción penal. El lavado de dinero es un delito de “segundo piso” que requiere un hecho precedente (lesión de confianza).

Sin embargo, existe un convenio donde la propia Conmebol admite haber sido reparada integralmente al recibir US$ 51 millones por parte de los herederos de Nicolás Leoz. “Si la víctima dice que no tiene daño patrimonial y desiste de toda acción, el delito precedente se extingue. Sin base, no puede haber lavado", explicó el abogado.

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2. Ignorancia sobre el negocio fiduciario

Yódice fue tajante al señalar que la Fiscalía demuestra un “desconocimiento absoluto” de la ciencia jurídica al afirmar que los fondos pasaron a ser propiedad de Banco Atlas.

Patrimonio Autónomo: el abogado aclaró que los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) se transfirieron a un patrimonio autónomo, totalmente independiente de la contabilidad del banco.

Sin blindaje: la acusación sostiene que el fideicomiso se usó para “blindar” el dinero de la justicia. No obstante, el contrato fiduciario estipulaba que, ante cualquier medida judicial, esos fondos estaban disponibles para responder. “El propio contrato desmiente la tesis del blindaje”, subrayó.

3. Selectividad y “tiroteo” mediático

La defensa cuestiona por qué la Fiscalía solo apunta a Banco Atlas cuando Nicolás Leoz operaba con múltiples bancos de plaza. De hecho, apenas un mes antes de la operación con Atlas, Leoz constituyó un fideicomiso idéntico en otra entidad bancaria con fondos provenientes del exterior, dijo.

“¿Por qué esa operación es lícita para la Fiscalía y la de Atlas no? Porque aquí hay una bajada de línea para golpear a las empresas vinculadas al diario ABC Color“, denunció Yódice, vinculando la persecución a las críticas periodísticas sobre los negocios de Alejandro Domínguez y el fallido caso del combustible de Catar.

4. Pruebas de “relleno” y vacío de contenido

La acusación, que consta de 128 páginas, fue descrita por el defensor como “llena de vacío”. Según Yódice, el Ministerio Público ofrece pruebas que ni siquiera han sido incorporadas o procesadas aún, lo que demuestra que el objetivo no es la justicia, sino el daño reputacional.

“El Ministerio Público ofrece pruebas que aún no han sido incorporadas a la investigación. Si la investigación ya está concluida, ¿por qué ofrece pruebas que ni siquiera sabe lo que le va a traer como información? Porque claramente la investigación no está concluida. Pero como acá hay una bajada de línea, se dio este adefesio", expresó.

Volviendo al punto del supuesto lavado de activos, Yódice explica que en realidad se le atribuye a personas físicas vinculadas al Banco Atlas y en ningún momento se menciona montos.

“En el único momento en que se relaciona a un monto pretendidamente como comiso especial, la Fiscalía es la que hace referencia a la necesidad de comisar 780 mil dólares, provenientes de presuntas ganancias o beneficios que tuvo la entidad fiduciaria a lo largo de la administración de los fideicomisos. Esa suma de dinero depositada en una cuenta judicial queda a disposición del Estado mientras se sustancia el proceso”, sostuvo.

Calificó de “irresponsabilidad total” que la intimidación persistente concluya en que finalmente la ganancia hipotética de un hecho ilícito resulte en US$ 780 mil.

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¿Qué sigue ahora?

La defensa planteó excepciones de prescripción y de falta de acción que el Juzgado debe resolver antes de cualquier audiencia preliminar. “Esperamos que el órgano jurisdiccional actúe con rectitud de conciencia y aplique la ley, verificando la absoluta improponibilidad de esta hipótesis fiscal”, concluyó Yódice.

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