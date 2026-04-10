En feudo de “Bachi”, Dionisio dice que cuando presida el PLRA no habrá expulsiones

Los senadores libero cartistas Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera, dupla del movimiento Diálogo Azul para presidir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), visitaron Villa Hayes en apoyo a la candidatura a la intendencia de Héctor Agüero (PLRA- Alianza Unidos por Villa Hayes).

Lea más: La hija de Bachi Núñez usa “tropa” estatal, mientras declara gasto irrisorio al TSJE

También participaron en el acto Diego Samaniego como aspirante a presidente del Comité local, Alberto Román como candidato a presidente del Comité de Nueva Asunción (Remansito) y Marito Cuevas como candidato a miembro del Directorio Departamental.

Durante su alocución, Amarilla dijo que los liberales necesitan conversar y trabajar juntos. “Yo le garantizo que el pueblo nos va a ver como una nucleación política capaz de trabajar por construir esa nación que nos merecemos y yo me creo capaz de unir a todas los liberales. Me creo capaz de generar ese mismo fenómeno que genera la Albirroja”, señaló.

Dijo que para ello, el PLRA tiene que generar un interés colectivo ciudadano y que cuando la agrupación se reúna bajo su presidencia “el Paraguay va a saber los temas que se van a tratar”.

“Vamos a tratar temas trascendentes. No más reunir al partido para congraciarnos con los medios de comunicación y pedir la expulsión de fulano o mengano, eso no construye. Vamos a reunirnos para decir el Partido tiene esta posición”, sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amarilla hizo alusión a la expulsión que recibió por la Convención del PLRA por haber sido servil al cartismo, haber ignorado las instrucciones del Directorio y haber apoyado la destitución de la exsenadora Kattya González, ordenada por Horacio Cartes. También fueron expulsados los senadores Noelia Cabrera, Edgar López y Hermelinda Alvarenga, pero la Justicia Electoral los repuso como afiliados.

Amarilla afirmó durante el acto que el partido necesita una profunda reconstrucción institucional para recuperar “la mística liberal” de una organización centenaria que —según sostuvo— hoy se encuentra abandonada, sin pasión ni emoción política.

Las elecciones de renovación de autoridades partidarias del PLRA se realizarán el 7 de junio, el mismo día de las internas municipales.