Mario Varela cuestiona a Peña por sus viajes y exige atención urgente a la crisis en IPS

El legislador de Colorado Añetete, Mario Varela, recordó que la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) venía siendo advertida por distintos sectores sociales y políticos desde hace tiempo.

“El IPS en la situación en que se encuentra no podía seguir. No solamente ese reclamo lo hacía yo en particular, sino muchos colegas y muchos sectores de la sociedad”, expresó Varela.

El senador también se refirió a una auditoría interna que habría detectado fallas operativas graves en la atención médica, incluyendo equipos que no funcionaron durante un procedimiento vinculado a un paciente identificado como Braulio Vázquez, cuyo fallecimiento generó conmoción

“No queremos más Braulios en Paraguay”, afirmó, pidiendo reformas urgentes para evitar que casos similares se repitan. Recodó que recientemente fue exhumado el cuerpo para necropsia ante presunta negligencia del IPS.

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Varela advirtió que, si es necesario, el Congreso debería analizar modificaciones a la carta orgánica del IPS para mejorar la calidad del servicio.

El legislador insistió en que la problemática no puede resolverse solo con “buena voluntad”, sino con decisiones estructurales y auditorías profundas.

Denuncias en el INCAN por cobros irregulares

Otro punto crítico señalado por el senador fue la situación del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), donde mencionó la detención de un funcionario acusado de ofrecer “servicios extras” a cambio de dinero para acelerar la atención médica.

Varela calificó estos hechos como “intolerables”, especialmente por tratarse de pacientes con cáncer que requieren atención urgente.

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El senador hizo referencia a los viajes internacionales del presidente Santiago Peña, señalando que estos deben equilibrarse con la conducción interna del país.

“Ojalá el señor presidente de la República tome nota de esta situación y que dentro de los 65 viajes al exterior que tiene ya marcado, pueda conducir los destinos de la patria”, expresó.