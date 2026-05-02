Senaduría vitalicia: cartismo prueba hasta dónde la ciudadanía tolera las burlas, según senador

El senador Líder Amarilla indicó que el proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia es un proyecto que viola la Constitución Nacional. Dijo que si se activa a los senadores vitalicios podrían incluso entrar en la línea de sucesión presidencial.

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“Es una ley totalmente violatoria de la Constitución. El artículo 189 es claro; los que fueron presidentes electos serán senadores vitalicios, no hay otra explicación. Fueron electos, proclamados, fueron presidentes, cumplieron su rol constitucional y dice senador vitalicio. Yo no sé de dónde lo que quieren interpretar la Constitución Nacional de forma torcida”, dijo el senador liberal.

El parlamentario indicó que el proyecto impulsado por el oficialismo es una burla más hacia la ciudadanía y una prueba para saber “hasta dónde puede tolerar la ciudadanía”.

“Es una prueba más para saber hasta dónde tolera la ciudadanía tanta corrupción de este Gobierno. La ciudadanía tolera burlas, una de ellas fue por ejemplo cuando Santi Peña le dice a su ministra que les cuide a los trabajadores, cuando este Gobierno busca dar un aumento humillante de G. 68.000 a los trabajadores”, dijo Líder Amarilla.

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El Gobierno se burla de la ciudadanía y no pasa nada. Entonces buscan forzar y saber hasta dónde se tolera la corrupción, dijo el senador.

“Así se maneja este Gobierno con burlas y no pasa nada. Buscan saber hasta dónde va la tolerancia del pueblo paraguayo, hasta dónde pueden hacer lo que quieran”, puntualizó Amarilla.

Agregó que el proyecto de ley que busca darles participación política activa a los senadores vitalicios -entre ellos a Horacio Cartes- es un atropello más del oficialismo.

“El proyecto de ley es un atropello desde todo punto de vista. Para cambiar algún artículo electoral debe ser por la reforma constitucional. No hay interpretaciones a medida o de media tinta”, sostuvo Líder Amarilla.

Los proyectistas del polémico plan de senaduría vitalicia son los cartistas Patrick Kemper, Lizarella Valiente, Natalicio Chase, Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios, Ramón Retamozo, Orlando Penner y Pedro Díaz Verón.