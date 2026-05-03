Dos millones de paraguayos no tendrán jubilación, cuestiona Lilian Samaniego

La senadora colorada Lilian Samaniego, líder de movimiento Causa Republicana, criticó la situación actual del país y afirmó que “el gobierno está lejos de la gente”.

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Señaló además que, pese a la baja del dólar en nuestro país no tuvo una repercusión directa como sí lo hace cuando sube.

“Los productos subieron y todo sigue caro. El salario ya no alcanza y muchas familias viven con incertidumbre día a día”, dijo la senadora Samaniego durante su encuentro con dirigentes colorados de San Ignacio, Misiones.

La parlamentaria dijo que unos dos millones de paraguayos no tendrán jubilación, por lo que la situación de los adultos mayores en el país se complicará aún más.

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“Ustedes saben que dos millones de paraguayos no tienen jubilación ni IPS, viven del día a día”, advirtiendo que esta realidad refleja un modelo que no está dando respuestas a la mayoría de la población.

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Manifestó que para los cambios estructurales que deben hacerse se necesita experiencia y coraje, y no improvisaciones como las que tiene el Gobierno de Santiago Peña.

“El Paraguay necesita experiencia y coraje para enfrentar este momento y aseguró que el Partido Colorado debe recuperar sus valores y estar cerca de la gente”, puntualizó Samaniego.