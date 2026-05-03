Senaduría vitalicia es una cortina de humo, según Arnaldo Samaniego

El senador Arnaldo Samaniego, indicó que, el proyecto de los cartistas de reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional y darle una vida activa en la política a los senadores vitalicios, entre ellos al titular del Partido Colorado Horacio Cartes es una “cortina de humo” para desviar el debate de la problemática social.

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Los proyectistas del polémico plan de senaduría vitalicia son los cartistas Patrick Kemper, Lizarella Valiente, Natalicio Chase, Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios, Ramón Retamozo, Orlando Penner y Pedro Díaz Verón, quienes pretenden dar la oportunidad a que Horacio Cartes pueda ser senador activo y así tenga participación activa en la política en el Congreso Nacional, incluso podrá estar en la línea de sucesión a la presidencia.

“Yo creo que es una cortina de humo, distraer cuando no hay respuestas en obras, salud, infraestructura y seguridad; y a un mes de las elecciones municipales”, dijo el senador Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada.

Agregó que el tema es sumamente extemporáneo y solo busca desviar la atención del ciudadano y evitar hablar sobre la pésima gestión de Santiago Peña y del cartismo en particular.

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“Es como si estuviéramos en un programa deportivo y no hablamos del mundial y hablemos de otra cosa. Nuestra bancada en el Senado ya sentó postura y es la de rechazar todo este proyecto”, manifestó Samaniego.

Falta credibilidad

Manifestó además que las elecciones municipales serán una prueba de fuego para el Partido Colorado si quiere seguir en el poder en el 2028, pues hoy en día la ciudadanía perdió credibilidad hacia los políticos colorados.

“Hoy nosotros más que nunca desde el Partido Colorado debemos hacer bien las cosas. Si queremos tener chances para el 2028, debemos rectificar el rumbo desde el gobierno. Tenemos que recuperar la credibilidad que se perdió. La gente ya no cree luego en los políticos en general y en particular en los colorados”, sostuvo el senador Samaniego.

Agregó que los intendentes colorados que ganen el próximo 4 de octubre deben tener una gestión impecable para que la cara del Partido Colorado sea lavada y llegar con credibilidad a las elecciones generales del 2028.