Arnoldo Wiens: “Torcer la Constitución por conveniencia no es legislar, es violarla”

El precandidato presidencial Arnoldo Wiens advirtió que alterar por vía legislativa lo establecido en la Carta Magna representa una grave distorsión del orden constitucional. “Torcer la Constitución por conveniencia no es legislar, es violarla”, sentenció.

Wiens recordó que la Constitución de 1992 incorporó deliberadamente la figura de la senaduría vitalicia con límites claros, precisamente como respuesta a décadas de concentración de poder.

“Luego de décadas de concentración de poder, la Constitución del 92 incluyó la figura del senador vitalicio con voz pero sin voto por una razón: que los expresidentes aporten experiencia, pero no vuelvan a decidir sobre mayorías ni colocarse en línea de sucesión presidencial”, afirmó.

Lea más: Senado tratará este miércoles plan cartista para habilitar a expresidentes como senadores activos

El exministro sostuvo que el artículo 189 no deja margen para interpretaciones acomodaticias: “El artículo 189 es muy claro. Respeto institucional, sí. Acumulación de poder, no”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reforma constitucional o inconstitucionalidad

Wiens enfatizó que cualquier modificación sobre el rol político de expresidentes debe realizarse únicamente mediante una reforma constitucional formal, no a través de una ley ordinaria.

“Si quieren cambiar esto, el camino es la reforma constitucional, y no una ley inconstitucional hecha a medida para acomodar intereses de unos pocos”.

Su postura se alinea con sectores políticos, constitucionalistas y referentes institucionales que advierten que el cartismo busca abrir una puerta jurídica para beneficiar a liderazgos específicos, particularmente a figuras como Horacio Cartes.

¿Qué dice el artículo 189?

La Constitución Nacional establece expresamente: “Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Lea más: Proyecto cartista busca habilitar a expresidentes como senadores activos: excluye a Lugo y Franco

Para Wiens y otros críticos, esta redacción es taxativa y cualquier intento de reinterpretación vía ley constituye una vulneración directa del diseño constitucional.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, dejó en claro que el objetivo del oficialismo es consolidar mediante ley la interpretación que previamente sostuvo la Corte Suprema de Justicia en los casos de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

El cartismo pretende evitar que futuras mayorías parlamentarias puedan bloquear juramentos de expresidentes como senadores activos, blindando así jurídicamente esa posibilidad.

Mario Varela advierte sobre “atropello institucional”

El senador disidente Mario Varela, abogado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuestionó la iniciativa oficialista y calificó el proyecto como “abiertamente inconstitucional” y advirtió que detrás de la propuesta existirían motivaciones políticas orientadas a garantizar protección e influencia a futuros expresidentes.

Lea más: Plan cartista sobre senaduría vitalicia es inconstitucional y buscaría impunidad, advierte Varela

Según su análisis, la propuesta no solo contradice la Constitución, sino que además debilita el equilibrio institucional.

La controvertida iniciativa figura en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles a las 9:00 y ya cuenta con dictamen favorable de mayoría en la Comisión de Legislación.

No obstante, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, reconoció que actualmente no contarían con los votos suficientes para garantizar su aprobación inmediata.